Krapte opnieuw voelbaar op Open Huizen Dag

In totaal staan iets meer dan 13.000 woningen open voor het publiek, minder dan de helft van het aantal woningen twee jaar geleden. Ook in Amsterdam is het aantal afgenomen. Vorig jaar deden 268 woningen in de stad mee.



De afname is een gevolg van krapte op de huizenmarkt. Huizenprijzen blijven almaar stijgen en er staan steeds minder huizen te koop. Door de schaarste aan woningen en sterk gestegen vraag, hoeven huizenbezitters niet veel moeite te doen om van hun huis af te raken.



Boven de vraagprijs

Nederlanders die zoeken naar een koophuis, moeten daarentegen steeds meer uit de kast trekken om aan een woning te komen. Zo bieden geïnteresseerden in nieuwbouwprojecten al bij voorbaat boven de vraagprijs, meldde de NVM deze zomer bij de presentatie van haar recentste jaarcijfers.



De explosieve prijsstijgingen van afgelopen tijd doen huizenjagers wellicht de moed in de schoenen zakken. Desondanks noemt de NVM haar Open Huizen Dag een nuttig middel om binnen korte tijd huizen te bezichtigen.



De eerste editie dit jaar, in april, trok 85.000 bezoekers en de NVM hoopt deze keer op hetzelfde aantal.



