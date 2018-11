Krappe markt kantoren jaagt bedrijven de stad uit

Ook bedrijven die nu wel onderdak in de stad hebben, lopen gevaar. Door de schaarste lopen de huren pijlsnel op. De tophuren in de stad liggen nu rond 420 euro per vierkante meter per jaar en daar komt - voor nieuwe huurders - jaarlijks 6 procent bij.



"Je zult meer en meer zien dat verhuurders de huren tussentijds verhogen of simpelweg het contract opzeggen omdat ze een betere prijs kunnen krijgen."



"De afgelopen drie jaar is de gemiddelde huur in Amsterdam 25 procent toegenomen," zegt De Boer. "Wij kunnen met onze gegevens nu voorspellen dat dat percentage in 2020 op 40 procent ligt."



Uit de markt prijzen

"De relatief grootste huurstijging doet zich voor in de laagste huurklassen," zegt De Boer. "Beginnende bedrijven worden weggeconcurreerd door reguliere ondernemingen bij de zoektocht naar kantoorruimte, die in staat zijn meer geld te betalen."



Daarmee prijst Amsterdam zich echt uit de markt, zeker ten opzichte van de sectoren die het juist wil trekken, zoals techbedrijven en, vanwege de komst van EMA, medische ondernemingen en brexitbedrijven.



Van de vijftien grootste kantorensteden in Europa staat Amsterdam nu helemaal onderaan als het gaat om beschikbaarheid, nieuwbouw, en - na Berlijn - bovenaan als het gaat om huurgroei. De Boer roept gemeente en vastgoedbranche op alles op alles te zetten om de crisis aan te pakken.



"Het is een opgave voor alle partijen om nieuwbouwlocaties voor kantoren zo snel mogelijk uit te geven. Alles dat er nu bij komt, is eigenlijk al te laat, omdat met voorbereiding en bouw zeker drie jaar is gemoeid."