Krantenbezorging kampt met personeelstekort: ‘Leeftijdsgenoten willen niet om 4 uur opstaan’

Personeelstekort raakt ook de krantenbezorging. Meestal komt de krant wel, alleen later. Maar niet in de ronde van de twintigjarige Jesse Deppe, een van de weinige jonkies. ‘Dit werk wordt onderschat.’

Krantenbezorger Jesse Deppe (20) fietst in het donker door Buitenveldert. Een lekker tempo, maar toch relaxed. “Niet te snel, normaal,” zegt Deppe. “Ik neem de tijd. Het is niet dat ik per se haast heb of zo.”

Deppe is dan ook al om vijf uur met zijn ronde begonnen, en tegen zeven uur is hij klaar. Piepend en krakend komt hij voorbij, op zijn omafiets. “Ik heb deze fiets twee jaar geleden gekocht,” zegt hij, “en hij is nu al een beetje kapot. Al die kranten hebben een zwaar gewicht. Dat hoor je best wel.”

Al die kranten, dat zijn er bijna tweehonderd. Telegraaf, Volkskrant, Trouw, AD, FD en een Nederlands Dagblad. “Daar is er eentje van.” De oude ochtendkranten.

Maar sinds kort zijn daar ook Het Parool en NRC bij gekomen, die eveneens naar de ochtend gingen: zestig stuks NRC en honderd stuks Parool. Buitenveldert is inderdaad traditioneel Parool-territorium.

Pakezel

Door de week valt het nog mee, Deppe doet er dan alleen een uur langer over. Het probleem is de zaterdagkrant. Die is toch al dubbel zo dik, en dan moeten er ook nog twee keer zoveel kranten in die tas.

Nu brengt hij op zaterdag eerst de oude ochtendkranten, en dan in een tweede ronde Het Parool en NRC. Maar vanaf 1 maart moeten die kranten ook in de eerste ronde mee. Deppe: “Dan wordt die tas écht nog een stuk zwaarder. En ik lijk nu op zaterdag al op een pakezel.”

Kortom, in de wijken van Deppe geen klachten, maar dat geldt helaas niet voor alle abonnees. Krantenuitgevers kampen met een groot tekort aan bezorgers. Zo zet DPG Media, onder veel meer de uitgever van Het Parool, elke dag zesduizend bezorgers in, en nog eens duizend autobezorgers. Toch komt het concern er dagelijks achthonderd tekort. De covidcrisis helpt daar niet bij.

“De economie draait op volle toeren,” zegt Job Muller, directeur distributie van DPG Media, “maar daar plukken wij bij de bezorging van kranten wrange vruchten van. Horeca en winkels hebben dezelfde problemen. Hoe we ook werven, mensen zijn gewoon niet te vinden.”

Het streven is de krant voor 07.00 uur te bezorgen, en op zaterdag voor 08.00 uur. In het overgrote deel van de gevallen lukt dat ook, maar in sommige regio’s zijn de problemen hardnekkig en structureel. Daar lopen bezorgers dubbele wijken, wat tot vertraging leidt. Meestal komt de krant wel, alleen later.

Deppe bezorgt de kranten nu drie jaar. Logische vraag: is hij een ochtendmens? “Totaal niet. Ik ben echt een nachtmens. Gelukkig kan ik goed tegen weinig slaap.”

Dat het moeilijk is om jongeren te vinden voor dit werk, herkent hij wel. “Op mijn twee depots werkt maar één jongen van mijn leeftijd, en die heeft maar één wijk. That’s it. Mensen van mijn leeftijd willen niet om 04.00 uur opstaan om te werken. Ik denk dat dat de main reason is.”

Onderschat

Toch snapt hij dat niet helemaal. “Dit werk wordt onderschat. Het is best goed betaald voor mijn leeftijd. Iedereen krijgt per krant betaald, en met drie wijken verdien ik elke maand 1500 euro bruto, voor 17 of 18 uur per week. Dat valt best wel mee.”

Hoe goed Deppe ook tegen weinig slaap kan, hij gaat zo meteen toch nog even zijn bed in. “Dan zet ik wel de wekker om 13.00 uur. Anders kan ik vanavond niet op tijd slapen.”

En die extra zware tassen op zaterdag binnenkort? Het komt vast goed, denkt hij. “Gewoon al die kranten plat in de tas leggen. Het maximale eruit halen, en bikkelen. En hopen dat het droog blijft.”