Kranten bezorgen in de sneeuw: ‘Je glijdt elke 10 meter uit’

Krantenbezorger Jesse Deppe trotseert het winterweer. Beeld Jakob van Vliet

Een handvol krantenbezorgers verzamelt zich maandagmiddag in een distributiecentrum in Amstelveen. Vanuit dit gebouw vertrekken ze naar hun vaste wijken in Amstelveen en Buitenveldert om Het Parool te bezorgen. Liever hadden ze sneeuwvrij gehad, zoals hun collega’s van de ochtendkranten. Maar het weer is verbeterd en de krant moet bezorgd.

Vrijwel alle ochtendbladen zijn niet rondgebracht vanwege het noodweer, het zou te gevaarlijk zijn om in alle vroegte of in het donker mensen op pad te sturen. Mensen met een abonnement op Het Parool hebben meer geluk, die valt bijna overal wél gewoon op de mat. Dankzij de inzet van de mensen die kranten bezorgen vanuit verschillende distributiecentra door de hele regio, zoals deze in Amstelveen.

“Fietsen kunnen we wel vergeten met de sneeuw,” zegt Stefan Lalic (40). Hij bezorgt in Amstelveen. “Maar je moet positief blijven, ik heb veel erger meegemaakt.” Misschien dat de krant vandaag iets later binnenkomt, maar de bezorgers hopen dat de mensen daar begrip voor kunnen opbrengen. Vast wel, gezien het dikke pak sneeuw dat op de straten ligt.

Een stukje lopen

Aan de achterkant van het gebouw laadt de 19-jarige Jesse Deppe zijn stapel kranten in zijn fietstas. Het zijn er vandaag 120. Zes dagen in de week maakt hij zijn rondje. Elke dag een fietstocht, elke dag een krant. Nu al anderhalf jaar.

Vanuit het distributiecentrum fietst hij naar zijn vaste wijken in Buitenveldert. Dat is normaal geen probleem, maar nu is het lastiger. “Ik ga even een stukje lopen hoor,” verklaart hij halverwege. De tas is zwaar en de sneeuw is diep, maar Jesse bikkelt door.

Hij hoopt op een extraatje. Het werk gaat langzamer vanwege het weer en de bezorgers krijgen betaald per wijk, niet per uur. “Lopend duurt het natuurlijk nóg langer” zegt Jesse, terwijl hij zijn fiets door de sneeuw duwt. “Maar op de fiets glijd je elke 10 meter uit.”

Eenmaal in zijn wijk begint het echte werk. Elk adres hetzelfde riedeltje. Afstappen, krantje pakken, door de sneeuw ploeteren en proberen om niet uit te glijden. Als de krant in de bus ligt, gaat hij naar het volgende adres. Dat alles in de snijdende wind. “Als ik thuis ben neem ik meteen een warme douche,” zegt hij.

Hopelijk is het dinsdag beter weer om de krant te bezorgen. Maar wat er ook gebeurt. Jesse, Stefan en de andere bezorgers van Het Parool zullen weer op pad gaan.