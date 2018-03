Kramer dineert bij Nachtwacht met kampioenen

Alle oud-kampioenen die de reis naar Amsterdam fysiek nog aankunnen, zijn uitgenodigd voor het diner aan de vooravond van de WK allround in het Olympisch Stadion.



"Het is misschien geen ideale voorbereiding, deze gelegenheid laat ik absoluut niet aan me voorbij gaan," zegt Kramer vrijdag in zijn column in De Telegraaf.



"Ik kijk er nu al naar uit om die grote namen uit een ver en soms iets nabijer verleden te ontmoeten, mannen tegen wie ik soms zelfs nog heb geschaatst. Van mijn generatie vind ik het vooral leuk om Chad Hedrick weer te zien. Met hem heb ik vaak genoeg mooie duels uitgevochten. Bovendien was het een nogal bijzonder mens, laten we het daar maar ophouden."



Kramer gaat bij de WK een gooi doen naar zijn tiende wereldtitel.



