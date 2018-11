Krakersgroep 'Mobiele Eenheid' moet weg uit garage in Noord

Dat heeft de rechter dinsdag beslist. In het pand aan het Gedempte Hamerkanaal, tegenover bierbrouwer Oedipus, zat voorheen autobedrijf Hilal. De Amsterdammers wilden in het pand een 'sociaal centrum' beginnen.



Volgens de rechter heeft de eigenaar van het pand voldoende aangetoond dat hij op korte termijn ook daadwerkelijk concrete plannen heeft met het pand. Hij beschikt over een omgevingsvergunning en heeft een offerte van de eerste verbouwplannen in zijn bezit. Ook zal waarschijnlijk de exploitatievergunning gewoon worden verkregen.



'Mobiele Eenheid' gaf als reden van de kraak dat Amsterdam geen alternatieve betaalbare panden voorhanden heeft. Ook vinden ze de ontruiming niet gerechtvaardigd, omdat dit weer tot meer leegstand zal leiden.



Verzet

Volgens elektricien Erik (30), een van de krakers, moest het sociale centrum een plek worden voor debatavonden, zoals in de De Balie of Pakhuis de Zwijger. "We hebben nu al dagelijks iets op het programma staan. Bezoekers kunnen kleding ruilen. Er zijn soms bandjes."



De groep wil ook na de uitspraak van de rechter de plek niet opgeven. "We denken aan fysiekverzet of misschien spijkeren we de deur dicht." Hij sluit ook niet uit dat het collectief in hoger beroep gaat.