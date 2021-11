Krakerscollectief in ‘Hotel Mokum’ maakt zich op voor ontruiming, protestmars door de stad

Hotel Mokum aan de Marnixstraat. Beeld Jakob van Vliet

‘Ieder moment vanaf morgenochtend’, zou het kunnen gebeuren, scheef het kraakbolwerk donderdagavond op Instagram. Het bericht verscheen nadat het Openbaar Ministerie de groep liet weten dat is besloten over te gaan tot ontruiming. Het OM en de gemeente bevestigen dit. Over het precieze moment van ontruimen kunnen zij geen uitspraken doen, “maar het klopt inderdaad dat het eraan zit te komen,” zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het aantal kraakpanden in Amsterdam is sinds kraken in 2010 illegaal werd steeds kleiner geworden. Maar met de betrekking van een krakerscollectief in het voormalige Hotel Marnix vlakbij het Leidseplein – nu omgedoopt tot Hotel Mokum – lijkt er sprake van een heropleving. Op 13 oktober kraakte actiegroep Pak Mokum Terug het pand, waar ze sindsdien werken aan een plek waar krakers en activisten samenkomen.

Eigenaars eisen vertrek

De eigenaars van het pand, twee broers uit Nieuw-West, zeiden eerder verbaasd te zijn over de kraak. Volgens de broers was de leegstand te wijten aan een verbouwing: “Wij baten hier sinds 2008 een hotel uit. Vanaf 2019 hebben we de deuren daarvan gesloten wegens een verbouwing. Mede door corona duurt dat nu heel lang.” Maar volgens de krakers staat het pand al lange tijd leeg en heeft er al zeker twee jaar geen toerist gelogeerd. De partijen staan nu tegenover elkaar. De eigenaars willen het collectief het gebouw uit, maar dat zegt niet van plan te zijn te vertrekken.

Dat ze niet voor eeuwig in het voormalige hotel kunnen blijven, daar hielden de krakers begin november al rekening mee. Maar ‘tot een ontruiming een feit is, doen we er alles aan om ervan te maken wat ervan te maken valt,’ zei kraker ‘Karel’ toen.

Protest

De krakers lijken niet zomaar te willen zwichten voor het besluit: ‘We zijn wettelijke procedures aan het starten en gaan een demo organiseren zodra we meer weten,’ schrijven ze op Instagram. “De komende dagen hebben we steun nodig om ons pand te beschermen en onze boodschap te verspreiden. NIET ONTRUIMEN VOOR LEEGSTAND! WET OF GEEN WET KRAKEN GAAT DOOR!”

Als reden voor de spoedontruiming is brandveiligheid gegeven, maar het besluit is volgens het krakerscollectief ‘onrechtmatig en vals’. “We zijn in gesprek met de gemeente en dat overleg wordt nu misbruikt voor ontruiming. Het vertrouwen tussen de burgers en de gemeente wordt nog verder beschadigd door dit soort taferelen,” aldus Charlie van Hotel Mokum. “Door dit besluit komen de huidige bewoners op straat te staan.”

Uit protest organiseerde Hotel Mokum vrijdagavond een demonstratie op het Leidseplein. Rond 19.30 uur waren er zo’n 150 betogers op het Leidseplein. Speeches werden afgewisseld door optredens van onder meer Hang Youth en Sophie Straat. Een kleinere groep liep later luid zingend onder begeleiding van drums naar het stadhuis.

Het krakerscollectief wil zijn stem laten horen over de handelwijze van de gemeente en ‘aandacht vragen voor het werkelijke probleem’, zo schreef de groep in een persbericht. ‘Namelijk: de wooncrisis en de commercialisering van de stad.’ Kraken zou volgens hen een van de oplossingen zijn voor dit probleem. ‘Wij roepen iedereen die ons steunt op om met ons te demonstreren voor een vrij, betaalbaar en rebels Mokum,’ besluiten ze.

Hotel Mokum verloor vrijdag een kort geding tegen de ontruiming.