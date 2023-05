Krakers winnen ook beroepszaak van Russische miljardair en mogen in Vossiusstraat blijven

Vossiusstraat 16 werd 31 oktober 2022 gekraakt. Beeld Jakob van Vliet

Het hof heeft dinsdag besloten dat de krakers mogen blijven omdat eigenaar Arkadi Volozj’ plek op de EU-sanctielijst zowel het gebruik van het pand als de afronding van de renovatie in de weg staat. Ontruiming van het pand zou tot ongerechtvaardigde leegstand leiden. Wel worden de krakers gewaarschuwd dat ze geen overlast meer mogen veroorzaken in de buurt. Het hof deed uitspraak in het hoger beroep van een zaak die eigenaar Arkadi Volozj in oktober tegen de krakers had aangespannen. Toen trok de Rus ook al aan het kortste eind.

De uitspraak is een nederlaag voor de Russische miljardair, die al ruim een halfjaar probeert de ongenode gasten uit zijn woning te krijgen. Zijn advocaat, John Wolfs, kondigt aan naar de Hoge Raad te stappen. “Wij zijn uiterst teleurgesteld over de uitspraak,” aldus de raadsman.

Volgens hem worden de sanctiemaatregelen verkeerd geïnterpreteerd en zijn de krakers van zijn pand ‘geen echte krakers’. “Het zijn niets meer dan opportunisten die zich verschuilen achter politieke slogans om het stelen van een gezinsappartement te rechtvaardigen om er voor hun eigen plezier een nachtclub van te maken.”

Blij

De krakers sprongen bij het horen van de uitsprak een gat in de lucht, zegt hun advocaat ,Heleen over de Linden. De krakers kunnen in principe blijven totdat Volozj goedkeuring heeft geregeld bij de autoriteiten voor gebruik van het pand of totdat hij van de sanctielijst is geschrapt. Daarover zei de rechter dat er ‘geen concrete aanleiding is om te veronderstellen dat dit zeer binnenkort gaat gebeuren’.

“Een procedure bij de Hoge Raad wordt volgens mij niet makkelijk,” zegt Over de Linden. “Het ziet er dus naar uit dat de krakers nog een hele tijd in de Vossiusstraat kunnen blijven wonen.”

Oligarch

De krakers hebben eind oktober hun intrek genomen in het herenhuis aan het Vondelpark. Ze wilden niet alleen een punt maken van de wooncrisis in Amsterdam, maar zagen hun bezetting ook als een statement tegen de oorlog in Oekraïne. Pandeigenaar Volozj staat namelijk op de EU-sanctielijst en zou volgens de krakers van plan zijn te verdienen met het Amsterdamse pand. De voorzieningenrechter gaf de krakers in november ook al gelijk.

De miljardair wil niet alleen zijn huis terug, maar ook zijn naam zuiveren, stelde een vriend en adviseur van hem dinsdag in een interview met Het Parool. De familie Volozj is door de Amsterdamse kraaktoestand tegen haar zin in de openbaarheid beland en erg ongelukkig met het beeld dat van haar is ontstaan. Dat Volozj een oligarch wordt genoemd, zit de familie dwars en ze betwist dat de familie banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin. “Een nauwe relatie tussen hen is er nooit geweest,” aldus de vriend va de familie.

Dief

Een uitgebreide publiek statement tegen Poetins oorlog, waarmee hij van de sanctielijst af zou kunnen komen – wil de miljardair volgens de familievriend niet geven. Hij stelde dat de familie van Volozj van plan is om in Amsterdam ook mensen op te vangen die in de knel zitten door de oorlog. “Ik kom regelmatig in hun appartement in Tel Aviv en daar verblijven voortdurend mensen die vertrokken zijn uit Rusland of gevaar lopen door de oorlog. De familie zou dat in Amsterdam ook graag doen.”

Advocaat Heleen over de Linden reageert sceptisch op Volozj’ afkeer van de term ‘oligarch’. “In Rusland kan je je business niet tot zulke grote hoogtes brengen zónder vriendschappelijke banden met Poetin. Dat kan gewoon niet. Ik snap best dat hij geen oligarch genoemd wil worden, maar dat is hij nou eenmaal. Een dief wil ook geen dief genoemd worden.”