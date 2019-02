Krakers willen café Kadoelen voor de buurt behouden

"Iedereen in de buurt is al jaren bezig met de plannen voor het café," zegt Marjan Tijsen (41). Ze woont achter het oude café Kadoelen op de Landsmeerderdijk, dat twee weken geleden is gekraakt.



De projectontwikkelaar, die eigenaar van het pand en de grond is, wil dat er huizen voor in de plaats komen.



Daar heeft stadsdeel Noord nog geen bouwvergunningen voor afgegeven en over het plan is veel weerstand in de buurt.