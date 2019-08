Krakers We Are Here sommeren ondernemer zijn pand te verlaten

Ondernemer Salih Ozcan Beeld AT5

Dat is te zien in een reportage van AT5. De Amsterdamse ondernemer Salih Ozcan ontdekte vorige week dat zijn pand, dat hij naar eigen zeggen nodig heeft voor zijn autobedrijf, was gekraakt. Hij had de ruimte vorig jaar verhuurd aan wat later een ‘foute huurder’ bleek te zijn. Die was een wietplantage begonnen. Nadat het pand begin dit jaar ontruimd was, had Ozcan het laten opknappen. Hij was juist net nu weer voornemens het pand te betrekken, zegt hij aan AT5.

Op de videobeelden is te zien hoe de stemming snel grimmig wordt als hij het pand betreedt, waarin zo’n 40 veelal ongedocumenteerden tegen zijn zin in verblijven. Hij wordt door de krakers gesommeerd het pand te verlaten, en geeft daar uiteindelijk gehoor aan.

De politie liet aan de stadszender weten niet specifiek op de zaak in te kunnen gaan, maar zegt wel dat het pand niet spoedig ontruimd zal worden. Het is bij We Are Here inmiddels standaardprocedure een ontruimingsbevel voor te leggen aan de rechter. Gemiddeld duurt dat zo’n zes weken. We Are Here trekt al sinds 2012 door de stad om aandacht te vragen voor een verbetering van de asielprocedure.

Forum voor Democratie en de VVD hebben raadsvragen gesteld. De VVD schrijft dat een ‘kraak met een brutaliteit als deze een gevolg is van het ontbreken van een anti-kraakbeleid door dit college’. ‘Hierdoor is er een situatie ontstaan waarin krakers zich gesterkt voelen om ongestraft landelijke wetgeving te negeren,’ aldus fractievoorzitter Marianne Poot.