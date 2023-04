Krakers Vossiusstraat tegenover Russische miljardair: ‘Ze maken er een rotzooi van’

Woensdagmiddag stonden de krakers van Vossiusstraat 16 weer voor de rechter: de Russische miljardair Arkadi Volozj deed een tweede poging zijn pand te laten ontruimen. Hij voerde materiaal aan dat in het geniep zou zijn verzameld door een infiltrant, waaruit zou blijken dat de krakers er een zooitje van maken.

“Het is voor ons echt heel heftig geweest,” zei een van de krakers van de Vossiusstraat bedeesd in de rechtszaal. “Dat er is gefilmd zonder dat wij dat wisten of toestemming hebben gegeven, en dat dat nu wordt ingediend in een rechtszaak… dat heeft veel impact op ons gehad.”

Zij en haar medekrakers, waarvan er woensdag zo’n dertig op de tribune van het gerechtshof zaten, zijn woest op de eigenaar van het pand dat ze in oktober hebben betrokken: de Russische miljardair Arkadi Volozj.

Een week voor het hoger beroep werden honderd pagina’s met belastende foto’s, screenshots uit privégroepschats en filmpjes ingeleverd bij de rechtbank, waaruit zou blijken dat ze een rommeltje van het pand maken.

‘Stampende rock-arena’

Ze zouden fikkie stoken in de tuin, koken op gevaarlijke gasflessen en grote feesten geven in een onveilig pand dat nog in verbouwing is – met een open liftschacht, loshangende kabels en een trap zonder leuningen. Het materiaal zou zijn verzameld door een infiltrant: een Oekraïense man die beweerde gevlucht te zijn voor de oorlog en er twee maanden woonde. De krakers hadden hem met ‘open armen’ ontvangen en voelen zich nu bespioneerd.

John Wolfs, de advocaat van Volozj, besprak ook de feestjes die in het pand worden georganiseerd. Het pand is volgens hem een ‘stampende rock-arena’ met ‘moshpits’ waar de buurt veel overlast van zou ondervinden.

‘Een soort Vrankrijk’

Volgens de krakers horen de bijeenkomsten nou eenmaal bij hun politiek-geëngageerde levensstijl en gaat het er niet veel heftiger aan toe dan in reguliere studentenhuizen. Toch was ook de rechter kritisch op de hoge frequentie aan feesten en partijen. “Filmscreenings, workshops, concerten, fundraisers met een bar en dj’s… dat kán toch niet in een woning in een rustige straat?”

Volgens de rechter is het huis ‘een soort Vrankrijk’ geworden. “Dat past gewoon niet in de Vossiusstraat. Dan krijg je met iedereen ruzie.”

Drie badkamers

De krakers verblijven al ruim een half jaar in het herenhuis in de Vossiusstraat. Eigenaar Volozj vergaarde zijn fortuin met techbedrijf Yandex, waarvan het hoofdkantoor in Amsterdam zit. Ook is hij nummer 1175 op de EU-sanctielijst wegens steun aan Poetin.

De kraak was dus niet alleen een statement tegen de wooncrisis, maar had ook een politieke kant: de krakers vonden het niet kunnen dat een gesanctioneerde oligarch geld probeerde te verdienen met Amsterdams vastgoed. Dat zou volgens hen onder andere blijken uit de verbouwing, waarbij drie badkamers en drie keukens in het huis zijn geplaatst, en het aantal adressen dat werd uitgebreid van twee naar drie.

Pied-à-terre

In november probeerde Volozj de krakers al te laten ontruimen, maar hij verloor. Tijdens zijn tweede poging waren de heimelijke opnames het saillantste gedeelte, want ook tijdens de nieuwste zitting draaide het vooral om de vraag: wat mag iemand die op de EU-sanctielijst staat doen met bevroren bezit?

Volgens de advocaat van Volozj mag hij het pand prima zelf gebruiken, en is hij dat ook van plan. Het herenhuis zou na de verbouwing dienen als pied-à-terre voor hem en zijn grote gezin, dat in Israël woont. “Het is één huis met één voordeur, een open situatie waarbij familieleden makkelijk bij elkaar naar binnen kunnen lopen.”

Echtgenote Tosja Volozj was aanwezig tijdens de zitting. “We hebben het het huis in 2018 gekocht, omdat we veel met de familie in Amsterdam te vinden waren,” zei ze via een tolk Hebreeuws. “We wilden het opknappen en bewoonbaar maken. Corona heeft dat laten stagneren, maar in oktober 2022 was het bijna af.”

Tosja Volozj vertelde opvallend genoeg dat ze in de toekomst graag Oekraïense mensen zou willen opvangen in de Vossiusstraat – zoiets zou ze eerder hebben gedaan. “Ik wil graag het huis afbouwen zodat er vluchtelingen bij mij kunnen wonen, en niet mensen die inbreken en er een rotzooi van maken.”

Superjachten

De krakers geloven er geen snars van en zijn nog steeds van mening dat een verbouwing niet mag onder het sanctieregime, waarbij alle economische middelen en tegoeden worden bevroren. Vastgoed verbouwen en het daarmee in waarde laten stijgen zou daar ook onder vallen.

Als verbouwen dus niet mag, zou het pand leeg komen te staan – en voor leegstand wordt in het algemeen niet ontruimd. Volozj kan bovendien niet eens zomaar Nederland in, omdat er een inreisverbod voor hem geldt.

Volozj en zijn advocaten interpreteren de regelgeving wat betreft sancties onjuist, zei advocaat Heleen over de Linden, die de krakers bijstaat. “Het is precies als met de superjachten van veel Russen. Die liggen ook allemaal aan de ketting. Dit is een vergelijkbare situatie.”

Vooralsnog zitten de krakers hoog en droog. Een uitspraak volgt op z’n vroegst over vier weken.

