Krakers Taksteegpand winnen kort geding en mogen voorlopig blijven

De krakers van het collectief Mokum Kraakt doopten Koningsdag om tot ‘woningsdag’ nadat zij op Koningsdag het pand hadden bezet. De aanwezigen in het gekraakte pand hingen die donderdag spandoeken aan de gevel met daarop de tekst ‘Geen woning geen koning’. Kort nadat het pand was gekraakt kregen zij een ontruimingsbrief van de officier van justitie waarin stond dat ze uiterlijk 1 mei het pand dienden te verlaten.

Kort geding

De krakers spanden daarop een kort geding tegen het Openbaar Ministerie aan omdat zij vonden dat zij niet zonder proces uit het pand konden worden gezet. Volgens het OM was een procedure niet nodig omdat de kraak ‘op heterdaad werd ontdekt’ en de krakers nog geen ‘beroep op huisrecht’ hadden gedaan.

De rechter stelt echter dat de kraak niet op heterdaad werd ontdekt. ‘Aan de krakers is zelfs nog een aantal dagen de tijd gegeven het pand te verlaten, hetgeen niet te rijmen is met een heterdaadsituatie, waarbij onmiddellijk ingrijpen verplicht is,’ aldus de rechter in zijn toelichting op het vonnis. Over de vraag of de krakers al dan niet een beroep op huisrecht hebben gedaan, deed de rechter geen uitspraak.

De rechter oordeelt dat er geen strafrechtelijke grond is waarop een besluit over de ontruiming genomen kan worden. En dus mogen de krakers voorlopig in het pand blijven.

