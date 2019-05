Krakers proberen ADM-terrein opnieuw te kraken

Dat zegt Niels Kooijman, een zegsman van de eigenaar van het terrein, Chidda Vastgoed B.V. Het bedrijf gaat aangifte doen van de mislukte herkraakpoging.



Begin januari werd het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied ontruimd nadat het 21 jaar gekraakt is geweest. Sindsdien wordt er door Chidda Vastgoed gewerkt om het terrein bouwrijp te maken. De beoogde huurder van het stukje havengebied, bergingsbedrijf Koole Maritiem, wil graag nieuwe loodsen en kantoorruimte realiseren op het terrein.



Feestje

In de nacht van zaterdag op zondag vond er een feestje plaats op een groenstrook tussen het ADM-terrein en het Noordzeekanaal. Een groep van ongeveer veertig personen is toen het gebied ingelopen in de richting van de twee overgebleven gebouwen. Die zijn nog niet gesloopt, omdat er vleermuizen in deze panden huizen.



De groep ging niet in op verzoeken van een beveiliger om weg te gaan. Ze zouden slaapzakken en matrassen bij zich gehad hebben. De beveiliger heeft assistentie ingeroepen, waarmee het gelukt is om de groep krakers weer van het terrein af te krijgen. Volgens Kooijman is hierbij 'lichte dwang' gebruikt.



CDA-raadslid Diederik Boomsma wil de kwestie deze week bespreken in de gemeenteraad.