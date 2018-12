Krakers nog niet weg van ADM-terrein

De deadline om het terrein te ontruimen verstreek op Eerste Kerstdag al. Donderdagochtend bleek dat die niet was gehaald. Journalisten werden bij het hek tegengehouden, maar van een afstandje was te zien dat het terrein nog vol stond met caravans, bussen en vrachtwagens.



Om een eventuele ontruiming door de gemeente te bemoeilijken waren tractoren dwars voor de ingang geposteerd.



Die ontruiming lijkt er op korte termijn niet te komen. De gemeente stelt zich mild op tegen de krakers die nog niet zijn vertrokken. Hand­havers zouden aan het begin van de middag voor een inspectie naar het terrein komen. Waarschijnlijk onder begeleiding van de politie, maar die was er niet op uitgestuurd om het terrein te ontruimen.



Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema: "Als er al agenten bij zijn, is dat ter ondersteuning van de hand­havers. Wij proberen nog steeds in goed overleg met de krakers tot een ontruiming te komen. Het liefst zien we ze op korte termijn alsnog vrijwillig vertrekken."



Kunstenaarsdorp

Het haventerrein mag dan nog niet leeg zijn, de verhuizing naar het nieuwe terrein op de slibvelden van de voormalige Waterzuiveringslocatie Noord is wel in volle gang. Afgelopen dagen reden kleurige voertuigen af en aan door de aangrenzende wijk Elzenhagen.