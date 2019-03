Krakers moeten uit Augustinuskerk in Noord

De krakers hebben zes tot acht weken de tijd het pand te verlaten, schrijft burgemeester Femke Halsema in beantwoording van raadsvragen.



Half februari betrok een groep krakers de kerk, die daarvoor al zo'n vier jaar leegstond. De nieuwe bewoners luidden bij wijze van begroeting aan de buurt de kerkklokken. Ook die hadden al vier jaar stof gevangen.



Van die actie is door omwonenden aangifte van geluidsoverlast gedaan, laat Halsema weten. Verder zijn er geen meldingen bij haar bekend van overlast door de krakers. Ook zouden de krakers geen vernielingen hebben aangericht aan de kerk en geen dingen hebben verbouwd.



Huisvredebreuk

In hetzelfde weekend dat de kerk werd gekraakt, vestigden krakers zich ook in een bunker op de Distelweg. Wanneer deze ontruimd wordt, ligt nog niet vast. Pas als de eigenaar aantoont dat de panden direct nadat ze worden vrijgemaakt in gebruik worden genomen, buigt het OM zich over een mogelijke ontruiming, licht Halsema toe. Het OM verdenkt de krakers van huisvredebreuk.



De krakers van beide locaties zijn volgens de burgemeester geen voormalige bewoners van het ADM-terrein. Indiener van de raadsvragen Marianne Poot (VVD) vroeg de burgemeester of een ontruiming van de Slibvelden een mogelijkheid was, indien de krakers voormalige bewoners van deze broedplaats in het Westelijk Havengebied zouden zijn. De bewoners van het ADM-terrein hebben tijdelijk de Slibvelden in Noord toegewezen gekregen als woongebied.