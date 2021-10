Krakers bezetten pand Marnixstraat: 'Wonen is een recht’

Het gekraakte pand op de Marnixstraat werd op zaterdag onthuld met een spandoek. Beeld Hotel Mokum

Dat gebeurde tijdens de grote demonstratie van Amsterdam Danst Ergens Voor (ADEV), die eveneens aandacht vroeg voor het gebrek aan betaalbare huisvesting. De krakers hebben het pand omgedoopt tot Hotel Mokum.

De kraak vond eigenlijk al woensdag plaats, laat woordvoerder Lana Lente weten. Daarom is inmiddels ‘huisvrede’ gerealiseerd: “Een gekraakt pand mag direct worden ontruimd als de politie de krakers op heterdaad betrapt of er binnen 24 uur achter komt; anders wordt het een civiele zaak.” De actievoerders hebben nog niets vernomen van de gemeente of politie.

Vrijplaats

Hotel Mokum vindt het anti-kraakbeleid in de stad ‘onzinnig’. Lente: “Wonen is een recht, geen privilege. Maar vastgoedbazen kunnen zich slapend verrijken, terwijl wij en vele anderen geen woning kunnen krijgen in onze eigen stad. Met deze actie eisen wij een einde aan deze praktijken.”

De eigenaar van het pand is volgens de actievoerders L.R.L. Vastgoed van hotelboer Cheu Jung Shu; het pand staat volgens hen al jaren leeg. Het plan van de krakers is om in dit pand een vrijplaats te stichten: ‘een plek voor alternatieve cultuur en woonruimte’. “Er is ruimte nodig om te wonen en om zelf vorm te geven aan de stad, ook als je niet schatrijk bent,” aldus Lente.

De actiegroep doet een oproep aan burgemeester Halsema om met hen in gesprek te gaan. Hier hebben ze vooralsnog geen reactie op gehad. “Dat vinden we heel jammer,” zegt Lente. “Het is tijd voor drastische oplossingen, en wij voeren deze woonstrijd door te kraken. Tegelijkertijd is het aan de burgemeester om wonen voor iedereen mogelijk te maken, in plaats van het monopolybord Amsterdam nog verder op te poetsen voor speculanten en geldwolven.”