Krakers bezetten pand in Vossiusstraat van Russische miljardair: ‘We mogen blijven!’

Het gekraakte pand op Vossiusstraat nummer 16. Beeld Jakob van Vliet

Op maandagmiddag staat een groep van ongeveer dertig jonge krakers voor de deur van het pand met elkaar in gesprek, sjekkies rokend. Af en toe wordt er gejoeld, maar er wordt vooral met een schuin oog naar de politie gekeken. Die is al een paar uur voor de deur in overleg over een eventuele uitzetting. De krakers schatten hun kansen goed in.

“We wonen hier sinds donderdagavond,” vertelt Danny Hoogeboom (25), een van de initiatiefnemers van de actie. Volgens de groep is het pand eigendom van een Russische miljardair die er vanwege de opgelegde sancties niets meer mee mag doen. “Vanochtend kwam een aannemer op last van de eigenaar het pand binnen. Hij heeft een melding gemaakt bij de politie dat wij huisvredebreuk hebben gesticht, vandaar dat wij nu deze publieke actie voeren.”

Lang gezocht naar geschikt pand

Door de sancties van de Nederlandse overheid zijn eigendommen van Russische investeerders bevroren wat betekent dat panden niet verbouwd, verhuurd of verkocht mogen worden. “We hebben lang gezocht naar een geschikt pand voor deze actie. We willen ons hard maken tegen de invasie van Rusland en tegelijkertijd actie voeren voor betere woonomstandigheden in Amsterdam.”

De krakers zijn het pand op het spoor gekomen door een artikel van NRC en de Groene Amsterdammer. Uit dat onderzoek blijkt dat de Rus Volozj, oprichter van Russische zoekmachine Yandex, door een eigendomsconstructie buiten het zicht van de Nederlandse overheid bleef. Hij houdt het pand in de Vossiusstraat terwijl hij op de Europese sanctielijst staat. Inmiddels is het pand wel bevroren, maar is de aannemer volgens de krakers toch in het pand geweest om de verbouwing voort te zetten.

“Het pand gaat een tijd leegstaan, omdat het bevroren is, daarom hebben we het gekraakt. We willen hier blijven wonen totdat de eigenaar weer iets met het pand mag doen. Ze waren bezig met het bouwen van luxe appartementen, waar waarschijnlijk vier mensen in kunnen wonen. Dat vinden wij belachelijk. Wij willen hier met tien mensen wonen. Meer ruimte voor mensen met lage inkomens in de stad is broodnodig.”

Eindelijk verhuizen

De politie lijkt klaar met het overleg en loopt in de richting van de groep. Een meisje, dat niet bij naam in de krant genoemd wil worden, gaat met ze in gesprek. “We mogen blijven!” roept ze in de richting van de groep. Onder luid gejuich vertelt ze dat het besluit van de politie voelt als een ontlading. “We hebben nachten onderzoek gedaan over hoe we dit het beste konden aanpakken en nu kunnen we eindelijk onze spullen gaan verhuizen en hier echt gaan wonen.”

De aannemer gaat wel aangifte doen. Niet tegen huisvredebreuk, maar voor mogelijke schade. “Maar ik kan je vertellen dat we geen schade maken, we zijn hier alleen om een punt te maken,” vertelt Hoogeboom. Volgens het OM is er tot op heden nog geen aangifte gedaan.

Buurman Jeroen Henneman, kunstenaar en maker van onder andere De Schreeuw in het Oosterpark, kijkt vanaf de overkant van de straat toe hoe de jonge krakers het huis inlopen. “Ik zag zeeën politie, maar wat willen ze doen. Ik woon hier al heel lang. Ik heb in mijn leven vaker gekraakte huizen ontruimd zien worden. Er wonen hier ook wat Oekraïners in de straat, ik ben benieuwd wat zij van de actie vinden. Ik zeg niet: kom maar kraken, maar ik vind als die Russen de Oekraïners blijven pesten, dan mogen wij hen ook pesten.”