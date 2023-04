Krakers bezetten huis in de Taksteeg: ‘Geen woning geen koning’

Het blijkt dat de krakers al een aantal dagen in het pand slapen en daar tot nu toe bivakkeren. Beeld Koosje Koolbergen

De beweging laat in een bericht op sociale media weten dat de Taksteeg, die het Rokin met de Kalverstraat verbindt, voortaan door het leven gaat als ‘Takland’. ‘Kraken wordt hier niet gedoogd, maar aangemoedigd’, luidt het bericht.

De koning en specifiek prins Bernhard worden door de krakers gehekeld vanwege het grote aantal huizen in het bezit van leden van het koningshuis. In de ogen van de krakers zijn ‘zij geen haar beter dan welke willekeurige huisjesmelker of speculant’. Vandaar dat de krakers besloten om geen Koningsdag meer te vieren, maar ‘woningsdag’.

Kleine oogjes

Op beelden, gedeeld op Instagram door Mokum kraakt, is te zien dat krakers feestvieren in hun nieuwe ‘Takland’. Tientallen mensen stonden donderdag in de steeg en rookfakkels werden ontstoken. De aanwezigen in het gekraakte pand hingen spandoeken met daarop ‘geen woning geen koning’ aan de gevel van het pand.

Met de leus verwijzen de krakers naar de kroningsoproer tijdens de inhuldiging van Beatrix in 1980. Krakers gingen toen de straat op om te protesteren tegen de woningnood. De kreet ‘geen woning geen kroning’, werd toen gebruikt. De protesten liepen uit tot grootschalige rellen in de binnenstad, maar de inhuldiging zelf werd niet verstoord.

Vrijdagochtend, oftewel de dag na Koningsdag, hebben de krakers kleine oogjes. Oranje slingers en hoedjes op de grond verraden dat er toch een Koningsdagfeest is gevierd. Een supporter van de krakers komt aan met croissantjes en koffie, maar wil over de actie weinig zeggen.

Boven een winkel

Een groep krakers heeft geslapen in het pand en bivakkeert daar nog steeds. Het pand aan de Taksteeg loopt door tot boven een winkel in de Kalverstraat. Ook hier hebben de krakers spandoeken opgehangen met leuzen als ‘geen winkels maar woningen’ en ‘vrijmarkt in de vrijstaat’.

De manager van de winkel kwam er vrijdagochtend pas achter dat het pand gekraakt is. Hij heeft geen contact gehad met de politie, maar is van plan om de spandoeken zelf weg te halen met behulp van een trap.

Het monument

Tot nu toe is er nog geen actie ondernomen om de krakers uit het pand te krijgen. Een woordvoerder van de politie laat vrijdagochtend weten een aangifte af te wachten, voordat ze overgaan tot ontruiming. Donderdagmiddag was de actie wel bekend bij de politie, maar die besloot toen niks te doen. Het is niet bekend wie de eigenaar van het gekraakte pand is.

De krakersgroep bezette eerder een pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal en doopte dat om tot ‘Het monument’. Daar moesten de krakers na twee maanden uit van de rechter.

