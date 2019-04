Krakers Augustinuskerk verliezen kort geding

"We hebben twee weken om de kerk te verlaten, daarna gaan ze ontruimen," vertelt Kasper de Kleer, die tot de groep krakers behoort. "Als we in hoger beroep gaan mogen we dat nog afwachten, maar daar gaan we over praten met onze advocaat. Een nieuwe procedure kost natuurlijk veel geld."



Crowdfundingsactie

De krakers hadden zelf een kort geding aangespannen om hun ontruiming te voorkomen. Buurtbewoners startten zelfs een petitie en zouden positief tegenover de groep jonge krakers staan.



Om een eventueel hoger beroep te bekostigen, gaan de krakers een crowdfundingsactie starten. "Maar misschien zijn er ook nog investeerders die in ons idee geloven zodat we alsnog een overeenkomst met de eigenaar kunnen sluiten," aldus de Kleer.