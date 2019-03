Krakers Augustinuskerk spannen kort geding aan tegen ontruiming

De krakers willen met het kort geding bereiken dat zij een bruikleenovereenkomst met de eigenaar kunnen sluiten tot er definitieve plannen zijn. Volgens de krakers zou eigenaar Nedstede via Ad Hoc, een bedrijf gespecialiseerd in leegstandbeheer, op zoek zijn naar mensen die antikraak in het pand willen wonen.



Raadsvragen

In antwoorden op raadsvragen liet burgemeester Halsema eerder deze week weten dat de krakers zes tot acht weken hebben om het pand te verlaten. Hierover hebben zij een brief ontvangen van het Openbaar Ministerie.



Half februari kraakte de groep de kerk op de Nieuwendammerdijk, die al zo'n vier jaar leegstond. Als begroeting aan de buurt luidden zij de kerkklokken. Van die actie is door een buurtbewoner aangifte gedaan van geluidsoverlast. Daarnaast waren er geen meldingen van overlast.



Buurtfunctie

De afgelopen weken hebben de krakers de kerk schoongemaakt, meerdere keren gekookt voor de buurt en werden er yogalessen gegeven. Hiermee wilden zij de kerk weer een buurtfunctie geven. Een petitie van buurtbewoners om de kerk niet te ontruimen tot er een definitieve herbestemming is, is ruim 350 keer ondertekend.



Nedstede heeft nog niet op het nieuws gereageerd.