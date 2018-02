Krakers ADM-terrein mogen voorlopig blijven

De bewoners zullen het terrein uiteindelijk wel moeten verlaten, maar in afwachting van een bodemprocedure die in de zomer zal plaatsvinden, mogen ze blijven, aldus de Raad van State.



De rechter oordeelde in juni vorig jaar dat de gemeente het in 1997 gekraakte terrein moet ontruimen, omdat de eigenaren nieuwe huurders hebben gevonden voor het perceel. Zo wil bergingsbedrijf Koole Maritiem grote delen van het terrein gaan gebruiken om schepen en droogdokken te repareren.



Verbouwd

Een aantal bewoners van het ADM-terrein ging tegen dit oordeel in beroep. Zij wilden dat de ontruimingsdatum werd uitgesteld, zolang er ook nog een procedure van de gemeente bij de Raad van State loopt.



De gemeente wil het gebied niet gaan ontruimen omdat niet duidelijk is of de nieuwe huurder zich binnen afzienbare tijd gaat vestigen op het terrein. Er moet flink worden verbouwd.



Ook de Raad van State zegt nu dat het er niet op lijkt dat de huurder op korte termijn zich zal gaan vestigen op het terrein. De vergunningen zijn nog niet aangevraagd, of zelfs verkregen. Die zijn nodig voordat er werkzaamheden plaats kunnen gaan vinden.



Bovendien is in het oordeel meegewogen dat ontruiming grote gevolgen zou hebben voor de 'hechte gemeenschap' van zo'n 200 bewoners. 'Er zijn gedurende de jaren ook tientallen kinderen geboren,' aldus de Raad van State. Zij hebben bovendien nog geen vervangende woonruimte gevonden, een zoektocht waarbij de gemeente hen helpt.



Definitief

"De uitspraak geeft lucht," reageren de ADM-bewoners. Als de Raad van State niet tussenbeide was gesprongen had de gemeente vanaf 15 februari moeten ontruimen.



Nu gaat dat zeker niet gebeuren voordat de Raad van State een definitief oordeel heeft geveld over de eis van eigenaar Chidda om tot ontruiming over te gaan. Die uitspraak volgt in mei of juni en mogelijk pas na de zomer.



Na de vorming van een nieuw stadsbestuur dus, met een nieuwe havenwethouder die zou kunnen besluiten om het terrein te kopen, zo is de hoop van de ADM-bewoners. "Dit geeft Amsterdam de kans nog één keer goed te kijken naar het belang van deze grond voor de stad, de haven en de woningplannen voor Haven-Stad."



De strijd om het ADM-terrein speelt al decennia. Op het enorme stuk grond in Westpoort is een kunstenaarsdorp ontstaan waar gezinnen met kinderen wonen en festivals worden georganiseerd.



