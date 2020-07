Kraken rijksmonument op Keizersgracht is statement tegen woningnood

Het gekraakte rijksmonument op de Keizersgracht. Beeld Nosh Neneh

‘We are back’ en ‘kraken gaat door’ valt er sinds deze week te lezen op grote spandoeken aan de voorgevel van de Keizersgracht 318. Kismet, een dertiger die niet met zijn achternaam genoemd wil worden, zegt dat zijn groep het pand in het centrum heeft gekraakt vanwege de woningnood in de stad. “Je ziet wanneer iets voor langere tijd leegstaat, daar letten wij altijd goed op als we door de stad lopen.”

De kraker zegt al bijna vijftien jaar ingeschreven te staan bij Woningnet, maar nog steeds niet in aanmerking te komen voor een woning. “Ik werk als fietsenmaker en verdien niet genoeg om een vrijesectorwoning te huren. En als ik op kamers ga is de kans groot dat ik er na zes maanden weer uit moet. Daarmee is het verschil tussen een kamer huren en een huis kraken niet zo groot meer.”

Volgens Kismet wonen er op dit moment iets minder dan tien mensen in het pand en verkeert het gebouw nog in redelijk goede staat. “Het sanitair werkt en we gaan het een beetje opknappen. Daarbij laten we alles van het monument zelf intact.”

Aannemer sloopte monumentaal interieur

Het pand staat al enkele jaren leeg. In maart 2017 stelde de gemeente na een verzoek van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) een bouwstop in. Het monument werd verbouwd en de VVAB had ontdekt dat de aannemer delen van het monumentale interieur had gesloopt. Volgens de VVAB lagen de stucwerkplafonds en houten betimmeringen in stukken op de grond.

Enkele maanden na de ontdekking en bouwstop deed stadsdeel Centrum aangifte van de illegale sloop en overtreding van de milieuwet, omdat er ook asbest tussen het bouwafval bleek te zitten. “De sloop vond plaats ondanks het feit dat in de bouwvergunning nadrukkelijk was opgenomen dat de monumentale delen intact moesten blijven,” zei stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje destijds. Een historische wc uit de 18de eeuw had het volgens hem ook niet overleefd.

Het rijksmonument uit 1763 bevat asymmetrische natuurlijke motieven, zoals opkrullende bladeren, kenmerkend zijn voor de late barokstijl. Deze stijl zie je terug over heel de grachtengordel bij panden die tussen 1740 en 1760 zijn gebouwd. De eigenaar had een vergunning om het pand op te splitsen in appartementen.

(Nog) geen aangifte

Sinds de illegale sloop door de aannemer en de daaropvolgende aangifte staat het pand leeg. Vorige week werd het gekraakt. De politie laat weten dat er een week later nog geen aangifte gedaan is. Volgens architect Wilbert Vroom, die het project sinds de illegale sloop begeleidt, kan de eigenaar dat op dit moment ook niet. “Door de strenge lockdownregels zit hij vast in Zuid-Afrika en is hij voorlopig nog niet in de gelegenheid om naar Nederland af te reizen.” Wel zou de eigenaar inmiddels in contact zijn met een advocaat die de aangifte kan doen namens hem.

Vroom legt verder uit dat het pand volgens hem op dit moment ‘onbewoonbaar’ is en dat er plannen liggen bij de afdeling Monumenten & Archeologie (M&A) om verder te gaan met de verbouwing van het rijksmonument. “Er is onderzoek gedaan naar de reconstructie van het pand en dat ligt bij M&A ter beoordeling. Wij hopen dat die stukken zo snel als mogelijk worden beoordeeld, zodat we een bouwaanvraag kunnen indienen. Dan kunnen we snel verder.”