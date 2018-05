Kraft Heinz opent innovatiecentrum op de Zuidas

De kosten die het bedrijf hiermee hoopt te besparen, wil het vervolgens steken in meer vernieuwing, marketing en opleiding.



De Amerikaanse voedingsgigant is in kantoorgebouw Noma House op de Parnassusweg getrokken. Ook het hoofdkantoor van de Benelux komt die kant op. Er is plek voor 450 werknemers, daarmee wordt het kantoor het grootste in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika.



Slimme innovaties

'Hier wordt het Kraft Heinz van de toekomst bedacht. Door slimme innovaties. Door wereldwijd de best practices in te voeren. Met dit centrum willen we de contouren schetsen van de voedingsindustrie 3.0,' aldus Rafa Oliveira, de Europese topman van het bedrijf.



Kraft Heinz, bekend van de tomatenketchup en merken als Honig, De Ruijter, Venz en Karvan Cévitam, verhuisde van een landgoed bij Zeist naar Amsterdam vanwege de internationalere omgeving, die een grotere aantrekkingskracht heeft op sollicitanten dan Zeist.



Daarnaast is het dicht bij Schiphol en niet ver van 'talentvolle studenten' van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.



In Nederland telt het bedrijf in totaal 800 medewerkers.