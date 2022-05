Kracht, conditie en turnen: zij doen mee aan het ‘EK crossfit’

Jeremy Reijnders (27): ‘Dat ik de fitste man van Nederland zou kunnen worden, zorgt voor gezonde druk.' Beeld Nina Schollaardt

Jeremy Reijnders (27): ‘Die topsportmentaliteit zit in mij’

“De Crossfit Lowlands Throwdown is het grootste crossfitevenement in Nederland. Het is een soort EK. Ik doe vrijdag, zaterdag en zondag twee work-outs per dag. Mijn doel is natuurlijk winnen.

Dat ik de fitste man van Nederland zou kunnen worden, zorgt voor een beetje druk, maar nu is het gezonde druk. De eerste keer dat ik de fitste man van Nederland werd, was de druk groter.

De laatste paar jaar ben ik meer gaan trainen. Ik train zes dagen per week; op vijf ervan twee keer per dag. Crossfit is nummer één in mijn leven geworden. Toen ik nog op hoog niveau judode, deed ik er af en toe crossfit bij om beter te worden. Toen ik in januari 2015 stopte met judo, fietste ik de volgende dag naar een crossfitbox. Ik wist direct dat ik wedstrijden wilde doen. Die topsportmentaliteit zit in mij.

Crossfit is geen olympische sport en wordt niet door NOC*NSF erkend, dus je kunt geen officiële topsportstatus krijgen. Ik weet hoeveel een topsporter traint en wat ie ervoor laat, en ik zou zeker zeggen dat ik een topsporter ben. Ik eet al 6,5 jaar volledig plantaardig. Daardoor heb ik veel minder lang spierpijn na trainingen. Later kwam voor mij het ethische aspect erbij. Ik wil niet bijdragen aan dierenleed.

Ik hoop dat mensen bekend worden met crossfit en de stap durven te zetten. Dat je fit moet zijn om aan deze sport te beginnen, is een misvatting. Trainers kunnen elke oefening zo aanpassen dat die voor jou uitdagend is. Ik behoor tot het kleine deel dat wedstrijden doet, de meeste crossfitters zijn mensen die fit of fitter willen worden en ‘gewoon’ lesjes meedoen in de sportschool. Laat je niet intimideren.”

Linda Keesman: 'Ik heb geen specifiek doel; ik kies voor deze sport en dat maakt me gelukkig.’ Beeld Nina Schollaardt

Linda Keesman (28): ‘Ik kan dit weekend de fitste vrouw van Nederland worden’

“In mijn hele leven hou ik rekening met crossfit. Het is een sport waarin conditionele oefeningen worden gecombineerd met gewichtheffen en gymnastiek.

In 2015 ben ik ermee begonnen omdat ik twee kilo wilde afvallen en strakker wilde worden, maar al snel wilde ik juist beter worden in de sport en de skills onder de knie krijgen. Sinds een kleine vijf jaar ben ik er serieus mee bezig. Ik volg een programma, train vijf dagen in de week, soms twee keer per dag, en ik heb een coach.

In de sportschool waar ik bijna altijd train, Vondelgym Zuid, is er een groepje van ongeveer tien crossfitters. We hebben allemaal een eigen programma, maar we proberen elkaar wel vaak over te halen om met elkaars training mee te doen. Ik sta er ook om bekend dat ik anderen probeer te overtuigen mijn schema te volgen. Samen is het leuker en competitiever.

Dit weekend doe ik mee aan de Crossfit Games Semifinal. De top vijf van de vrouwen, mannen en teams kwalificeert zich voor het WK. Ik maak ook kans dit weekend de fitste vrouw van Nederland te worden. De strijd gaat tussen mij en Noortje Bleeker. De afgelopen jaren is er een duidelijk stijgende lijn als je kijkt naar mijn prestaties tijdens wedstrijden, die wil ik doorzetten.

Ik werk drie dagen per week als marketingmanager. Eerst werkte ik fulltime, maar door hulp van sponsors kan ik nu meer trainen. Hoewel ik daar dankbaar voor ben en mijn werk leuk vind, weet ik ook dat presteren op wereldniveau nog meer vraagt: meer tijd voor training en herstel.

Ik hoop dat mensen, als ze mij zien, denken: het is cool wat zij doet. Zij volgt haar passie en zelfs al is dat buiten de gebaande paden en levert het niets op, ze doet wat ze leuk vindt. Ik heb geen specifiek doel, ik kies voor deze sport en dat maakt me gelukkig.”

Onur Senturk (37): 'Je moet je ego opzijzetten en niet focussen op hoe zwaar een ander lift.' Beeld Nina Schollaardt

Onur Senturk (37): ‘Jíj moet ervoor zorgen dat je beter wordt dan je gisteren was’

“Ik werk in de IT, ik heb een dochter en ik sta zes dagen per week twee uur per dag in de sportschool. Het is een kwestie van prioriteiten stellen. Crossfit is een hobby die ik serieus neem. Ik vind de afwisseling interessant: rennen, krachtoefeningen, balans, het behelst echt alles.

Toen ik er in 2016 mee begon, was ik nog een beetje zoekende op sportgebied. Crossfit zorgde ervoor dat ik fit werd en kon blíjven. Inmiddels ben ik gecertificeerd crosstrainer voor level 1 en 2. Wie weet open ik ooit een eigen crossfitbox.

Sommige mensen zien indrukwekkende crossfitters op social media en denken dat de sport niet voor hen is. Dat beeld klopt niet. Er staan dag in, dag uit mensen ‘gewoon’ een uurtje te crossfitten in sportschool. Je moet je ego opzijzetten en niet focussen op hoe zwaar een ander lift. Jij bent je eigen competitie en jíj moet ervoor zorgen dat je beter wordt dan je gisteren was.

Bij wedstrijden zoals dit weekend worden de oefeningen pas kort van tevoren bekendgemaakt. Je moet dus voor alles trainen, want je weet niet wat je kunt verwachten. Ik ken de work-outs en ben wel een beetje bezorgd. In sommige oefeningen blink ik niet uit, zoals lopen met een zandzak van zeventig kilo. Ik weeg zelf net iets meer dan dat. Dat betekent dat ik mezelf twee keer moet verplaatsen. Het is geen excuus hoor, ik heb zin in het weekend. Ik hou van de sport.”