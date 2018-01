Kraanwagen zakt door brug bij Amsterdam CS

Het gaat volgens de politie om een brug op de De Ruijterkade ter hoogte van de Westerdokskade. Door de verzakking van het wegdek was de scheepvaart onder de brug tijdelijk gestremd en was het wegdek tijdelijk beperkt toegankelijk. Niemand raakte gewond.



Het voertuig reed vanwege een wegversmalling deels over het voetpad, dat het gewicht niet kon dragen. Schot Infra, eigenaar van de kraanwagen, heeft de wagen uit het gat weten te tillen en weggehaald. Nadat het voertuig was weggetakeld, werd het gat bedekt met houten platen.



Niet uitzonderlijk zwaar

De versmalling had te maken met wegwerkzaamheden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. De bestuurder van de kraanwagen had volgens de woordvoerder iets te veel ruimte genomen, waardoor hij op het voetpad terecht kwam. Nadere maatregelen zijn niet nodig omdat de brug verder "prima geschikt'' is voor het verkeer, aldus de woordvoerder.



Maandag beginnen ook de werkzaamheden aan Amsterdam Centraal. Het is niet bekend of de kraanwagen onderdeel was van deze verbouwingen.