Kraakpand We Are Here in Westpoort per direct ontruimd

We Are Here had anderhalf uur de tijd om hun spullen op te ruimen. Beeld Thomas Sijtsma

Volgens We Are Here-woordvoerder Abde Hakim volgde de groep de instructies van de politie zonder problemen en hebben ze het pand verlaten. Ze kregen om 14.30 uur het verzoek dat ze weg moesten, hiervoor hadden ze anderhalf uur de tijd.

De ontruiming volgde naar aanleiding van de veiligheidsinspectie die de brandweer, politie en gemeente woensdagochtend deden in het pand. Daar werden op elk van de drie verdiepingen twintig matrassen met asielzoekers aangetroffen. De inspectiedienst constateerde dat er een onveilige situatie was ontstaan voor zowel de krakers als de directe omgeving.

Woordvoerder Abde Hakim gaf aan dat ze erg geschrokken waren van het bericht dat ze plots moesten vertrekken en dat ze niet meteen wisten waar ze hun spullen heen moesten brengen. “We hebben een groot deel van onze spullen naar een opslag moeten brengen,” aldus Hakim.

De krakersgroep had maandag een aanvaring met pandeigenaar Salih Ozcan, die samen met een cameraploeg van AT5 poolshoogte kwam nemen. De krakers zetten hem de deur uit, waardoor de situatie grimmig werd. Dinsdag probeerde een cameraploeg van PowNews het pand binnen te dringen. Net als maandag was er politie nodig om de boel te sussen.

Het pand na de ontruiming. Beeld Thomas Sijtsma

Salih Ozcan zei woensdag nog dat hij met zijn advocaat pogingen deed om de krakers snel uit zijn eigendom te krijgen. Hij was van plan een autoshowroom op de gekraakte plek te openen. “Ik vind ze brutaal en asociaal,” zei Ozcan, die sinds 2006 de eigenaar is van het bedrijfspand aan de Abberdaan. “Dat mensen zo met andermans eigendom omgaan is niet normaal. Ik ben behoorlijk geschrokken en voel hartpijn als ik erover praat.”

Ozcan is blij dat de groep nu weg is. “Ze hebben wel een puinhoop van het pand gemaakt,” zei hij woensdagmiddag. Zo is een deel van het plafond eruit gebroken en liggen overal etensresten en ander vuilnis. Er is zelfs een geïmproviseerde douche achtergelaten.

Spullen die zijn achtergelaten door de groep. Beeld Thomas Sijtsma

We Are Here, de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die sinds 2012 door Amsterdam en Amstelveen trekt, zat volgens woordvoerder Abdi Hakim ongeveer twee weken in het bewuste pand.