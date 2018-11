Kraag op: het wordt dit weekend koud en troosteloos

Vrijdagmiddag is het nog prima herfstweer met zonnige perioden. 'Maar wie denkt dat het weekend net zo zonnig verloopt komt bedrogen uit,' volgens het weerbureau.



Na een frisse nacht trekt zaterdagochtend vanuit het zuiden een neerslaggebied het land in. Het blijft overwegend grijs, al laat een waterig zonnetje zich mogelijk in de middag nog even zien. Met 3 tot 5 graden is het kouder dan normaal.



Troosteloos

De nacht van zaterdag op zondag is wisselvallig. Het gaat niet vriezen, maar met 1 tot 3 graden blijft het koud. Zondag is volgens Weeronline 'troosteloos door uitgestrekte wolkenvelden'. Het blijft droog en met 4 tot 6 graden wordt het iets warmer.



Na het weekend blijft het eerst grijs, maar daarna komen zonnige perioden. Het wordt kouder: dinsdag daalt het kwik tot 2 à 5 graden, woensdag belooft de temperatuur verder te dalen. 's Nachts kan het licht vriezen. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig, winderig en beduidend zachter.



