KPN winnaar op positief Damrak

KPN was een winnaar op het Damrak dankzij sterke resultaten. Chiptoeleverancier ASMI ging echter hard omlaag na zijn cijferpublicatie. Verder werd gewacht op het rentebesluit van de Federal Reserve.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent hoger op 527,72 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 800,52 punten. Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,6 procent vooruit. KPN was de sterkste stijger in de AEX met een koerswinst van 4 procent. Het telecomconcern bleef in het tweede kwartaal last houden van zwakkere prestaties op de zakelijke markt, maar presteerde desondanks beter dan verwacht.



Ook digitaal beveiliger Gemalto deed het goed met een plus van ruim 3 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal, dat een Europese zaak over emissierechten verloor, was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 1,9 procent.