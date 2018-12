KPN wil heel IJburg op glasvezel

Het IJburgs glasvezelnetwerk ligt er al een jaar of tien, zegt een woordvoerder van KPN, en wordt ook gebruikt door concullega's en hun klanten, zoals Tele2. Tegelijkertijd is er nog een kopernetwerk dat langzaamaan verouderd. Om die reden is IJburg als proeftuin aangewezen: het bestaan van beide netwerken naast elkaar is zeldzaam.



Internet via het glasvezel is sneller en de overstap zal klanten, verzekert de woordvoerder, geen extra geld kosten. KPN hoopt zo verder te kunnen op één netwerk, een kostenbesparing voor het bedrijf. Woensdag liet het weten 350 miljoen euro te willen bezuinigen. KPN hoopt de overstap voor IJburgers zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.



Concreet kan dat betekenen dat klanten in de loop van komend jaar een monteur over de vloer krijgen, of een nieuwe modem moeten aansluiten. Beiden worden verstrekt door KPN. In april 2020 hoopt het bedrijf de pilot, die ook in Zwolle Stadshagen, Bergeijk, Eibergen, Eersel-Centrum en Bennekom wordt uitgevoerd, af te ronden.