KPN kijkt tóch naar alternatieven Xs4all na rechtszaak

Dat doet het telecombedrijf nadat de OR van Xs4all naar de rechter stapte, blijkt uit correspondentie in handen van het AD. KPN haalde daarop bakzeil.



Telecombedrijf KPN maakte begin januari bekend te stoppen met de in 1998 overgenomen internetprovider Xs4all. Topman Maximo Ibarra wil de provider en diens kleine kwart miljoen klanten onder de vlag van het KPN-hoofdmerk brengen. Hetzelfde geldt voor Yes Telecom en mobiel budgetmerk Telfort.



Het besluit leidde tot massaal protest van Xs4all-klanten - liefst 53.000 van hen tekenden tot nu toe een online petitie tot behoud.



Ook de OR van Xs4all was not amused. KPN, dat woensdagmiddag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt, verzuimde namelijk de personeelsvertegenwoordiging van Xs4all om advies te vragen. De provider is een zelfstandige dochter.



"Wij zijn van mening dat wij aanspraak maken op een vergelijkbare advies aanvraag [als de centrale ondernemingsraad van KPN, red] gericht op de strategie voor Xs4all," schrijft de OR aan de medewerkers van Xs4all.



Ondernemingskamer

Toen KPN bleef weigeren, heeft de personeelsvertegenwoordiging op 15 februari een verzoekschrift bij de Ondernemingskamer ingediend. "Dat hebben we gedaan omdat we na uitvoerig juridisch advies er van overtuigd waren dat de Ondernemingskamer onze eigenstandige positie zou bevestigen."



De rechtsgang heeft geholpen, want KPN sloeg meteen een andere toon aan. Het concern belooft nu ook alternatieven te gaan bekijken voor het stoppen met Xs4all. De personeelsvertegenwoordiging heeft daarop de rechtszaak ingetrokken. "We hebben met KPN afspraken gemaakt over hoe we het proces juist gaan doorlopen, met oog voor de belangen van zowel het KPN-concern als de Xs4all-dochter."



Komende tijd verkent de OR samen met een door KPN ingestelde projectgroep de toekomstscenario's voor Xs4all. "Met betrekking tot Xs4all gaan de Ondernemingsraad en de projectgroep ook naar mogelijke alternatieven kijken, in de breedste zin van het woord."



Actie bij aanheelhoudersvergadering

Om de druk er op te houden zal actiegroep Xs4all moet blijven woensdagmiddag tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering een ludieke actie organiseren. Ook dreigen zij met de oprichting van een eigen provider.



Tijdens de aandeelhoudersvergadering zullen topman Maximo Ibarra en financiële man Jan Kees de Jager kritisch worden bevraagd over de gang van zaken rond Xs4all. Diverse Xs4all klanten en sympathisanten hebben hiervoor afgelopen tijd aandelen KPN gekocht.