KPN heeft Xs4all al vier jaar op de korrel

De rechter moest er aan te pas komen om het bedrijf vervolgens alsnog zijn verplichtingen na te laten komen, maar de bijdragen sinds 2017 zijn nog altijd niet betaald. Binnenkort volgt daarom hoger beroep.



Externe hulp

Oud-directeur - en bestuurslid van de twee stichtingen - Doke Pelleboer adviseert KPN nu om externe hulp in te schakelen. "Het plaatje is sinds de bekendmaking wel heel anders geworden, met alle ophef en 37.000 mensen die een petitie hebben getekend."



KPN houdt er volgens ingewijden rekening mee dat bij opheffing van Xs4all 5 procent van de klanten zal weglopen, maar gezien de ophef zou dat percentage inmiddels op 25 procent liggen.



"Ik zou me als KPN afvragen of dit nog kan worden doorgezet," zegt Pelleboer. "Het enige dat ze kunnen doen om gezichtsverlies en klantverlies te voorkomen is externe hulp inroepen en een club als McKinsey laten onderzoeken of de businesscase nog wel klopt."



Ondernemingskamer

De eigen ondernemingsraad van Xs4all is volgens ingewijden bereid naar de Ondernemingskamer te stappen om opheffing aan te vechten, maar moet vooralsnog op de handen zitten omdat er nog alleen een voornemen ligt bij de centrale ondernemingsraad van KPN.



De or van Xs4all sleepte KPN vijf jaar geleden al eens voor de bedrijvenrechter, omdat ze toen niet instemden met een saneringsplan. Daags voor die zaak diende, bond KPN in en werden onderling alsnog afspraken gemaakt.



Lees ook: Xs4all (1993-2019): het einde van een geliefd pionier en Kroniek van een ontmanteling