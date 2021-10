KPN en VodafoneZiggo halen winkels in en om Amsterdam leeg na overvalgolf

Woensdagmiddag werd aan het Bijlmerplein opnieuw een telecomwinkel overvallen. De politie doet onderzoek. Beeld Michel van Bergen

“In korte tijd is een van onze winkels in Amsterdam meerdere keren overvallen,” zegt een woordvoerder van KPN. “De impact op de medewerkers is groot. Om onze collega’s verder te beschermen zijn per direct bij meerdere winkels in de regio de voorraden teruggehaald.”

Vorige week donderdag werd de KPN-vestiging aan het Amsterdamse Bijlmerplein voor de tweede keer in een week met geweld overvallen waarbij de daders telefoontjes buit maakten. Eerder gebeurde dat al bij de belwinkel van T-Mobile aan het Bijlmerplein. En woensdagmiddag was op het plein voor de vierde keer in ruim twee weken tijd een belwinkel doelwit van een overval

Ook VodafoneZiggo haalt smartphones uit zijn winkels in de regio Amsterdam vanwege de reeks overvallen. “Deze maatregel geldt voor filialen met een verhoogd risico op overvallen,” aldus een zegsman. Eerder op de dag was een filiaal van het bedrijf op het Bijlmerplein nog doelwit van een gewapende overval. Afgelopen maandag werd een zaak van T-Mobile aan de Kinkerstraat overvallen waarbij een medewerker werd mishandeld.

KPN houdt de vestiging in Zuidoost nu voor onbepaalde tijd dicht. Daarnaast is inmiddels in het merendeel van de negen KPN-winkels in en om Amsterdam de voorraad weggehaald. Daarmee wil het bedrijf de aantrekkingskracht van winkeldieven op de mobieltjes verkleinen.

Maatschappelijk signaal

KPN wil om voor de hand liggende redenen niet zeggen om welke vestigingen het gaat en of er zaken zijn waar nog wel telefoontjes in de magazijnen liggen. “Die afweging kan ook te maken hebben met de specifieke locatie van een zaak.”

Met de ingreep wil het telecombedrijf ook een ‘maatschappelijk signaal’ afgeven. “Het gaat hopelijk om een tijdelijke maatregel, maar we blijven dit doen totdat de veiligheid van onze medewerkers is gewaarborgd.”

KPN hoopt op begrip van de klanten. “De veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Kopers zullen in het vervolg wat meer geduld moeten hebben. Iedereen kan gewoon naar de winkel komen, de demotoestellen blijven gewoon aanwezig om uit te proberen. Maar de klant kan niet meer met de laatste Samsung of iPhone de zaak uitlopen.”

“We zullen de aankoop vanaf nu de volgende dag thuis bezorgen; dat deden we al langer als een toestel niet op voorraad was. Als er haast bij is, kunnen we kijken naar oplossingen om nog dezelfde dag te helpen, bijvoorbeeld vanuit een vestiging elders.”

Bij een aantal zaken heeft KPN ook deurbeleid ingesteld waarbij, net als bij sommige juweliers, een klant eerst moet aanbellen om binnengelaten te worden. Daarnaast zijn er volgens de woordvoerder aanvullende ‘onzichtbare maatregelen’ getroffen tegen overvallen.

'Triest’

“Ik schrik hier van,” zegt directeur Bart Drenth van MKB Amsterdam. “We kennen de berichten over de vele overvallen. Maar van deze maatregel heb ik nog niet eerder gehoord. Het kan natuurlijk zo zijn dat andere bedrijven dit niet aan de grote klok hangen.”

Volgens Drenth is het weghalen van voorraad niet voor elke belwinkelier weggelegd. “Kleinere zaken hebben deze optie niet. Juweliers hebben eerder maatregelen genomen, maar ik hoop toch niet dat die nu ook voor elektronicawinkels moeten gelden.”

“Dit is heel triest en een heel belangrijk signaal. De veiligheid garanderen is een taak van de politie. We moeten voorkomen dat dit zich verder verspreidt nu er zaken in Zuidoost dicht blijven. We gaan hierover overleggen met overheden en tezamen maatregelen nemen. Lik op stuk kan daarbij helpen.”