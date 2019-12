KOZP viert eerste lustrum: ‘Ik zie hier vanavond het nieuwe Nederland’

Leden van Kick Out Zwarte Piet tijdens de bijeenkomst op pakjesavond. De organisatie blikte in het Bijlmerparktheater terug op de afgelopen weken, waarin weer volop is gedemonstreerd tegen Zwarte Piet. Beeld ANP

Het is stil en koud in het Nelson Mandelapark, maar het Bijlmer Parktheater is donderdagavond een bron van warmte. Filmstudent Robin Ramos (21) is net aan tafel komen zitten bij jurist Judith Balt (30). Ze kennen elkaar nog niet, maar zijn hier allebei voor het eerst én met hetzelfde doel. ‘Zwarte Piet-vrij,’ aldus Balt.

Op 5 december – hoe kan het ook anders – organiseert actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) een bijeenkomst ter ere van het vijfjarig bestaan van de groep. Voorman Mitchell Esajas zegt ‘met een dubbel gevoel’ aan deze avond te beginnen. “Enerzijds ben ik trots. Zo hebben we dit jaar internationale artiesten gemobiliseerd. Maar anderzijds hebben we voor vanavond ook beveiliging moeten inhuren.”

‘Thuiswedstrijd’

Het Bijlmer Parktheater heeft het initiatief genomen om de KOZP-bijeenkomst te organiseren. Hoe het voelt om in Zuidoost te zijn? ‘Als een thuiswedstrijd,’ zegt Esajas. De 21-jarige Sasha Vorm ervaart het ook zo: “Zuidoost is een veilige plaats.” Voor haar, en haar zus Maryse (18), is het ook de eerste bijeenkomst van KOZP. Maryse: “Ik denk niet dat ik mee zou kunnen protesteren. Ik denk dat mijn emoties dan te heftig worden.”

Rapper en schrijver Akwasi, die later op de avond optreedt, herkent dat. Wanneer Perle Miangue vertelt hoe zij werd geïntimideerd tijdens een KOZP-demonstratie in Eindhoven, zegt Akwasi ‘geëmotioneerd’ te zijn. Daarom organiseert KOZP later op de avond een workshop. Daarin kunnen de aanwezigen het hebben over het fysieke en verbale geweld dat ze hebben meegemaakt.

Toch overheerst trots. Dat blijkt uit het liedje Expose Zwarte Piet dat rapper Chivv ten gehore brengt. Het eindigt met de woorden: ‘Ik ben een prachtmens, ik ben een zwart mens’. Dat verwoordt de ervaring van regisseuse Kim Don (55), die al drie jaar betrokken is bij KOZP. “Ik heb me gerealiseerd dat ik niet hoef te bewijzen dat ik net zo goed ben als witte mensen.” Of dat bevrijdend voelt? “Dat drukt de lading niet genoeg. Het voelt als thuiskomen. Van mezelf mogen houden.”

Zal Zwarte Piet volledig verdwenen zijn bij het volgende lustrum van KOZP? Ramos: “In 1927 werd al voor het eerst gedocumenteerd dat zwarte Nederlanders zich verzetten tegen Zwarte Piet.” Hij denkt dat Zwarte Piet misschien over zeven jaar verdwenen is. “Dan zijn we al een hele eeuw bezig.”

‘Het nieuwe Nederland’

Tijdens de lustrumviering wordt ook de campagne voor het komende jaar gepresenteerd. In 2020 moet de grootste KOZP-demonstratie ooit worden gehouden. Activist Jerry Afriyie: “Men denkt vaak dat we op 5 december klaar zijn, maar op 6 december begint pas het echte werk.” Ook zullen er spontane protesten volgen, in samenspraak met KOZP-takken in de rest van Nederland. “Wij Amsterdammers moeten uit onze bubbel komen.”

Afriyie is optimistisch gestemd: “Ik zie hier vanavond het nieuwe Nederland.” Hij denkt dat Nederland over tien jaar Zwarte Piet-vrij is. “De leiders van morgen hebben al besloten dat Zwarte Piet niet meer kan.”