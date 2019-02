KOZP dient klacht in tegen Nationaal Coördinator Terrorisme

'Enkele relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond (...),' liet de NCTV in haar Dreigingsbeeld uit 2017 noteren. 'De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw.'



Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kreeg landelijke bekendheid nu het sinds een aantal jaar in de Sinterklaasperiode demonstreert tegen Zwarte Piet in zijn huidige vorm.



Extremisme en terroristische dreiging

In het rapport maakt de NCTV eens in de vier jaar de balans op, op het gebied van radicalisering, extremisme en terroristische dreiging tegen Nederland, uit alle mogelijke hoeken. De notering in het Dreigingsbeeld is de voorbije maanden met regelmaat tegen KOZP gebruikt, zegt de groep. Zowel in de media, in de politiek als in de rechtspraak.