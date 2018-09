Koudste 23 september ooit gemeten: 10,9 graden

Daarmee kan deze dag officieel de boeken in als de koudste 23 september ooit gemeten, meldt Weeronline.



"Het is lang geleden dat het zulk kil weer was...," weet meteoroloog Hanneke Luijting van Weerplaza. Dat het kil en nat is, blijkt ook uit de metingen van Weeronline. Het oude record, van 11,5 graden, was gevestigd op 23 september 1974.



Langdurige regenval

In De Bilt werd ook nog eens de koudste dag sinds 5 april genoteerd. De temperatuur in het midden van Nederland bleef zo laag door de aanwezige koude lucht, in combinatie met langdurige regenval. Het kwik kreeg hierdoor niet de kans om verder op te lopen.



Op weerstation in het Gelderse Deelen werd met 10,8 graden zelfs een nog iets lagere maximumtemperatuur gemeten. De laatste keer met dergelijke lage temperaturen in een deel van het land was op 1 mei.



Zware windstoten

Toepasselijk is het weertype wel voor een dag als vandaag; het is namelijk de eerste dag van de astronomische herfst. Wat deze dag extra fris maakt, zijn de grote regengebieden die over land trekken. De dikke wolken schermden de zon af en door langdurige regenval warmde het overdag nauwelijks op. Een noordelijke wind voerde bovendien koude lucht aan.



In België kwam het ook met bakken uit de hemel. De snelweg R1 vanuit Antwerpen richting Breda kwam onder water te staan, wat leidde tot flinke vertragingen. Het KNMI gaf vandaag ook code geel af voor het waddengebied, met zware windstoten en veel regenval.