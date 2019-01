Kouder maar 'vuil' winterweer op komst

We moeten namelijk rekenen op 'vuil' winterweer, meldt Weeronline maandag.



Na woensdag wordt de lucht geleidelijk kouder en vanaf vrijdag is er kans op lichte vorst 's nachts en winterse neerslag als natte sneeuw doordat de lucht hoger in de atmosfeer kouder wordt. Vrijdag zakt de temperatuur naar ongeveer 3 tot 6 graden, in het weekend wordt het nog iets kouder met 2 tot 4 graden en in de nachtelijke uurtjes kan het zelfs afkoelen tot 5 graden onder nul.



Natte sneeuw

Na het weekend kan het nog kouder worden met overdag maximale temperaturen net boven nul. Ook kan dan regelmatig (natte) sneeuw vallen. 's Nachts en 's ochtends vroeg kan het op sommige plekken glad worden.



Sneeuwballen gooien of schaatsen zit er waarschijnlijk niet in, echte vrieskou blijft uit.