Koud? In de winter van 1929 was het pas koud in Amsterdam

Koud? In de winter van 1929 was het pas koud. In grote delen van Europa was het de strengste winter van de twintigste eeuw. In Nederland werd in De Bilt in februari een etmaalgemiddelde beneden -10 gemeten. In Amsterdam lag niet heel veel sneeuw, maar nagenoeg al het open water was bevroren. Op het IJ moesten er ijsbrekers aan te pas komen om de vaargeul van de pont naar Noord open te houden.

Amateurfilmer Antonius Leonardus Franciscus Brikkenaar van Dijk (1893-1944) legde met zijn camera, een zeldzaam bezit in die tijd, het winterse Amsterdam vast. Veel Amsterdammers moeten indertijd zwaar hebben geleden onder de vorst, maar in de acht minuten durende film, die recent in bezit kwam van het Stadsarchief, zien we mensen vooral pret hebben. Ze schaatsen op onder meer het Noorder Amstelkanaal in Zuid, op de vijver van het Vondelpark en op de Keizersgracht. Sommigen trekken baantjes, anderen zwieren over het ijs zoals je tegenwoordig zelden nog ziet.

Franciscus Brikkenaar van Dijk, die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwam in concentratiekamp Neuengamme, filmde ook buiten de stad: op de Westeinderplassen bij Aalsmeer richtte hij zijn camera op ijszeilers.

Bewaard voor de stad

Afgelopen jaar schonk de zoon van Franciscus Brikkenaar van Dijk de film aan het het Stadsarchief. Hij is deel van de tentoonstelling Bewaard voor de stad, waarvan de opening vanwege de coronapandemie is uitgesteld tot 2 maart. Te zien in het Stadsarchief zijn dan bijzondere en verrassende schenkingen uit de periode 1919-1920. In de Filmzaal wordt een 30 minuten durende compilatie getoond van fragmenten uit geschonken films, waaronder beelden van de Vietnamdemonstraties en Telegraafrellen uit de jaren zestig.

Jaarlijks ontvangt het Amsterdamse Stadsarchief honderden historische voorwerpen en documenten uit privé- en bedrijfsbezit.

Sneeuwpret in Amsterdam in januari 1929. Beeld Stadsarchief Amsterdam