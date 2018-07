Kosten Klimaatakkoord voor Amsterdam: jaarlijks 500 miljoen

Het Klimaatakkoord is nog niet af, maar nu de hoofdlijnen op papier staan is volgens voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels wel een 'heel belangrijke mijlpaal' bereikt. Aan het einde van dit jaar moet er een volwassen akkoord op tafel liggen.



Ruim honderd organisaties praatten mee over welke maatregelen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen met de helft terug te dringen in 2030. Zowel overheden als bedrijven en maatschappelijke organisaties zaten om de vijf tafels die voor afzonderlijke sectoren zijn ingericht.



Milieuorganisaties deels teleurgesteld

De milieubeweging kijkt teleurgesteld terug op de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord. De uitkomsten zijn niet voldoende om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zeggen Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties. "Deze voorstellen gaan ons niet in Parijs brengen, we zijn pas in Antwerpen."



De milieuorganisaties zijn tevreden over de uitkomsten van de besprekingen over elektriciteit en de gebouwde omgeving. Daar zien ze veel 'aanknopingspunten' om op door te gaan. Op het gebied van landbouw, mobiliteit en de industrie moet nog veel gebeuren, als de onderhandelingen in het najaar verder gaan.



Bij de industrie zijn de onderhandelingen volgens de milieuorganisaties stukgelopen op 'grote vervuilers die nauwelijks klimaatbelasting betalen en tegelijk wel subsidies eisen.' Bij de besprekingen over mobiliteit wordt naar de smaak van de milieubeweging teveel ingezet op biobrandstoffen.