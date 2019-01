Kosten faillissement MC Slotervaart tot nu toe: 7 miljoen

We willen het pand aan de markt aanbieden en zijn nu aan een partij gebonden

Medecurator Marlous de Groot: "We willen het pand aan de markt aanbieden en zijn nu aan een partij gebonden."



Geheim document

Het stadsbestuur vestigde het voorkeursrecht toen nog sprake was van een mogelijke doorstart. Een argument was dat voorkomen moest worden dat omstreden vastgoed- of zorgpartijen eigenaar zouden worden. Dat argument is in de ogen van de curatoren achterhaald, nu een doorstart geen optie meer is.



Ze hebben bezwaar aangetekend tegen het collegebesluit en verlangen via de Wet openbaarheid van bestuur openbaarmaking van een geheim document waarop het is gebaseerd.



Op het moment van het faillissement had het ziekenhuis voor 2018 een verlies van bijna 6 miljoen. In 2017 werd 2,3 miljoen verlies gemaakt.



De komende periode ligt de prioriteit van de curatoren bij het vinden van een oplossing voor de wettelijke plicht de patiëntendossiers minimaal 15 jaar te bewaren.



Het gaat om 'kilometerslange' dossiers van tienduizenden mensen. De kosten die hieraan zijn verbonden mogen in de ogen van de curatoren niet drukken op de faillissementsboedel. Het zijn volgens hen maatschappelijke kosten, die mogelijk op het bord van de verzekeraars en de overheid kunnen komen.



