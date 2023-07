Kosten autoverzekering voor 18-jarige Amsterdammers rijzen de pan uit

Locatie én leeftijd zorgen ervoor dat de premie voor een autoverzekering voor 18-jarige Amsterdammers zo hoog is. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

18-jarigen die overwegen een auto aan te schaffen, doen er goed aan zich eerst goed te verdiepen in de verzekeringspremies. In Amsterdam rijzen de kosten voor een verplichte WA-verzekering namelijk de pan uit, blijkt uit een inventarisatie van Poliswijzer.nl.

Een WA-verzekering voor een Amsterdammer van 18 jaar kost gemiddeld 266 euro per maand. Voor een allriskverzekering betaalt diezelfde 18-jarige zelfs gemiddeld 335 euro per maand. Dat heeft twee redenen: locatie én leeftijd. Stedelingen betalen meer voor hun autoverzekering, omdat er meer risico is op schade. In het Friese Burgum kost dezelfde allriskverzekering 201 euro. Maar een 18-jarige betaalt ook nog eens de volle mep omdat die geen schadevrije jaren heeft kunnen opbouwen.

Bij onervaren automobilisten is het risico op ongelukken groter. Maar volgens Jorn Alders, verzekeringsadviseur van Poliswijzer.nl, betekent dit niet dat de verzekeraar die kosten direct moet doorrekenen. De circa vijftigduizend 18-jarigen die jaarlijks hun rijbewijs mogen ophalen, worden daardoor afgeremd om vlieguren met de auto te maken.

Laag inkomen, hoge premie

Alders: “Een premie moet betaalbaar zijn.” Een 18-jarige heeft meestal een laag inkomen, en dat betekent dat een groot deel van het besteedbaar inkomen naar de verzekeraar moet. “Dit ondanks dat de schadeverzekeraars hebben afgesproken dat iedereen in staat moet zijn zich te verzekeren. De premies dan zo hoog maken voor deze groep past niet binnen die afspraken.”

Alders rekent voor wat dat betekent: “Koop je bijvoorbeeld een tweedehands Volkswagen Polo voor 5000 euro, dan betaal je ook nog eens meer dan 4000 euro per jaar om allrisk verzekerd te zijn. En als je een keer schade hebt aan je eigen auto, krijg je niet meer vergoed dan wat je ervoor hebt betaald, dus 5000 euro. Kortom, allrisk is dan niet eens het overwegen waard.”

Alders pleit ervoor om de rijstijl-autoverzekering goedkoper te maken. Binnen die verzekering wordt de rijstijl van de bestuurder gemeten met een dongel in de auto en een app op de telefoon. “Dat kan worden ingezet om veiliger rijgedrag onder jongeren te stimuleren. Maar nu is dat nog geen goedkoop alternatief.”

Een andere tip is om je als niet-regelmatige bestuurder op de polis van één van de ouders te laten registreren, als de verzekeraar dat toelaat. Of een WA-beperkte autodekking te nemen, want die biedt meer waar voor je geld. En tot slot heeft Alders een advies voor de mensen die een auto niet echt nodig hebben: “Wacht dan tot je 23 of 24 jaar bent. Dan betaal je waarschijnlijk de helft van de premie van een 18-jarige.”

Over de auteur: Malika Sevil werkt 25 jaar voor Het Parool. Ze schreef veel over gezondheidszorg, ook deed ze verslag van de coronacrisis. Sinds 2022 schrijft ze over kansenongelijkheid, armoede en de kloof.