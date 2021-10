Kost ruim tienduizend euro, maar dan heb je ook wat bij de Nieuwe Ooster: ‘eeuwigdurende’ grafrust

Directeur Peter van der Linde van de Nieuwe Ooster had afgelopen zomer als een van zijn eerste klussen het invoeren van de eeuwigdurende grafrust. Beeld Dingena Mol

Het was in de zomer een van de eerste klussen op het bordje van de nieuwe directeur Peter van der Linde, de invoering van de eeuwigdurende grafrust. “Mijn voorganger heeft het meeste werk gedaan. Er is lang over gesproken in de politiek. De zaak kwam in een stroomverstelling door de uitbraak van corona: er was geen mogelijkheid om overledenen te repatriëren naar het land van herkomst. In juni is het besluit genomen. Meteen daarna kwamen de eerste aanvragen binnen en zijn we aan de slag gegaan.”

Religieuze achtergrond

In drie maanden tijd zijn op De Nieuwe Ooster 18 graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Het leeuwendeel van de aanvragen heeft een religieuze achtergrond: met name in islamitische en joodse kring wordt belang gehecht aan een ongestoord verblijf onder de grond. In 18 andere gevallen, vertelt Van der Linde, gaat het om een omzetting van bestaande graven. “Tot nog toe moesten de nabestaanden voor die eeuwigdurende rust het grafrecht steeds laten verlengen. Dat is niet meer nodig. Het kan nu in één keer worden geregeld.”

Een rij graven van overleden Heilsoldaten. Beeld Dingena Mol

Eeuwigdurend heeft trouwens geen juridische betekenis. De mensen kopen een graf voor onbepaalde tijd en betalen voor honderd jaar. Van der Linde: “Het kan zo zijn dat er na honderd jaar geen rechthebbenden meer zijn. Het monument kan dan in verval raken en worden verwijderd. De resten blijven liggen zolang de begraafplaats bestaat.” Aan die eeuwigdurende rust hangt ook een prijskaartje, oplopend van ruim 12.000 euro tot 17.000 euro, afhankelijk van de gekozen locatie op de begraafplaats.

Want hoewel het laatste hemd geen zakken heeft, kent De Nieuwe Ooster met zijn 100.000 bewoners net als elke andere stad betere buurten en wijken voor de smalle beurs. Zeer gewild bijvoorbeeld is het oudste deel van de begraafplaats, de zogenoemde krakeling naar het ontwerp van landschapsarchitect Leonard Springer. Een lommerrijke buurt met onder anderen Jacques Perk, Jacob Olie, Jos Brink en Eberhard van der Laan als medebewoner. De eeuwigdurende grafrust behoort hier tot het standaardpakket en, zegt de directeur wervend, er is nog plek.

Geen uitbreiding meer

De beschikbaarheid van ruimte was ook een van de punten van aandacht bij de invoering van de eeuwigdurende grafrust. Wat zijn de gevolgen van de mortale long stay voor de toekomst van de begraafplaats? Van der Linde: “De Nieuwe Ooster beslaat 33 hectare, maar een nieuwe uitbreiding zit er niet meer in. We hebben nu 28.000 grafplekken. Daarbinnen zijn nog duizenden vrije plekken. Het helpt mee dat een grote meerderheid van de Amsterdammers tegenwoordig kiest voor crematie. Dat neemt relatief weinig ruimte in beslag.”

De muur met urnen bij de Nieuwe Ooster. Beeld Dingena Mol

Hetzelfde geldt voor nieuwe technieken waarin Van der Linde zich uit hoofde van zijn nieuwe functie in heeft moeten verdiepen. Zoals het resomeren, waarbij de overledene wordt opgelost in een bad met alkalische vloeistof. Of het cryomeren, waarbij de stoffelijke resten worden bevroren en verpulverd. Gezellig is anders, maar in de nieuwe Wet op de lijkbezorging wordt er mogelijk ruimte voor gemaakt en dus ook op de Nieuwe Ooster. Van der Linde: “We houden wel een kavels vrij om daar in de toekomst installaties voor die nieuwe technieken te kunnen neerzetten of een elektrische crematieoven.”

De nieuwe directeur heeft behalve De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder nog een tiental andere begraafplaatsen onder zijn hoede, waaronder die in Nieuwendam, Holysloot, Weesp en Driemond. De 54-jarige oogt nog topfit, maar toch: heeft hij zelf al een keuze gemaakt voor een van de filialen? Van der Linde: “Dat is voor mij gedaan. Het wordt buiten Amsterdam, vrees ik. Mijn partner heeft twee plekken gereserveerd op een natuurbegraafplaats bij Doetinchem. Dus met eeuwigdurende grafrust. Het maakt mij weinig uit: ik vind het ook wel prettig als dingen een einde hebben.”