Kort geding luchtvaart tegen Staat moet krimp Schiphol voorkomen

De Staat moet dinsdag in de rechtbank in Haarlem uitleg geven over de voorgenomen krimp van luchthaven Schiphol. Onder aanvoering van KLM-Groep heeft de luchtvaartbranche een kort geding aangespannen om het plan van tafel te vegen om het aantal vluchten per jaar te verlagen van 500.000 naar 460.000.