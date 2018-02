Kort geding dreigt bovenop tuchtzaak minister Grapperhaus

Voorafgaand aan zijn ministerschap was Grapperhaus (CDA) advocaat en verdedigde hij de ex-werkgever van Aachboun in een ontslagzaak, KPMG Meijburg. Volgens Aachboun heeft Grapperhaus daarbij onethisch gehandeld door de kantonrechter die de ontslagzaak behandelde van misleidende informatie te voorzien.



Zijn klacht tegen Grapperhaus heeft betrekking op gedragsregel 30 uit het reglement voor de advocatuur. Op de website waar de behandeling van de klacht door de raad van discipline voor 19 februari staat aangekondigd, staan echter alleen twee andere volgens Achboun geschonden gedragsregels genoemd, die betrekking hebben op bijzaken in het geschil en niet op de hoofdzaak.



Aachboun heeft woensdag de Raad van Discipline Amsterdam schriftelijk gesommeerd de website binnen 48 uur aan te passen. Een woordvoerder van de orde was nog niet in staat met een inhoudelijke reactie te komen.



Dinsdag werd bekend dat Aachboun ook de rechter wil laten wraken die de zitting op 19 februari moet leiden. Deze is door het ministerie van Justitie benoemd en omdat Grapperhaus als minister daarvoor eindverantwoordelijk is, is de rechter volgens Aachboun mogelijk partijdig.