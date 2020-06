Korpschef: fouten gemaakt bij inschatten aantal betogers

Beeld ANP

Volgens de Amsterdamse hoofdcommissaris waren er “echt geen aanwijzingen dat er meer dan 250 tot 500 mensen zouden deelnemen”. Paauw zei dat de politie gaat evalueren hoe men de grote toeloop van duizenden mensen heeft kunnen onderschatten. “We moeten hier van leren,” zei de korpschef bij Op1.

Er is volgens Paauw besloten om niet in te grijpen “omdat de emoties bij de demonstratie dusdanig hoog lagen dat we als politie niet hebben overwogen om de demonstratie voortijdig te beëindigen en mogelijk een lont in het kruitvat te steken.” Rellen of onrust bleven maandag uit.

Door de onverwacht grote opkomst konden de deelnemers tegen de coronaregels onvoldoende afstand van elkaar houden. Burgemeester Femke Halsema besloot uit vrees voor rellen niet in te grijpen en dat leverde haar flinke kritiek op. Ze moet zich volgende week verantwoorden in de gemeenteraad over haar optreden rond de betoging.