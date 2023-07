‘Koperskorting’ brengt tientallen woningen middensegment binnen bereik woningzoekenden

Beeld ANP

In samenwerking met gebiedsontwikkelaar AM worden in de wijk Geins in Zuidoost 89 appartementen gerealiseerd. Ongeveer twee derde van de nog te bouwen woningen in het stadsdeel worden aangeboden via de KoopStartregeling. Daardoor betalen kopers voor het huis minder dan de taxatiewaarde.

In Geins worden appartementen van zeventig vierkante meter verkocht voor maximaal 355.000 euro, inclusief eeuwigdurend afgekocht erfpacht. Dit alles wordt gerealiseerd via een ‘koperskorting’ die AM aanbiedt. Het bedrijf omschrijft het verkrijgen van een eigen woning in de huidige markt als ‘een lastige hindernis’.

Met deze speciale regeling wil AM aan de hand van slimme oplossingen starters mogelijkheden bieden op de woningmarkt. Met het project in Geins wordt volgens het bedrijf een stap gezet in de richting van een kansrijke woningmarkt.

Verkoop staat vrij

De korting hoeft pas te worden terugbetaald als de woning wordt verkocht. “Wij delen daardoor mee in de waardestijging of -daling,” zegt een woordvoerder van AM. “Dat gebeurt in een gelijke verhouding met de verleende korting en geldt voor zowel positieve als voor een negatieve waardeontwikkeling.”

Eventuele waardestijging als gevolg van door de bewoners aangebrachte verbeteringen, komt volledig aan hen ten goede. Het staat de mensen die van de regeling gebruik maken vrij het huis op elk gewenst moment te verkopen.

Wethouder enthousiast

Het project kan op goedkeuring rekenen van wethouder Reinier van Danzig (Woningbouw). “De lastige marktomstandigheden vragen om slimmere manieren om betaalbare koopwoningen voor Amsterdammers toegankelijk te maken,” zegt hij. “Dit project in Amsterdam-Zuidoost laat zien dat het marktpartijen lukt om nieuwe mogelijkheden te bieden. Ook de gemeente Amsterdam onderzoekt hoe de huizenmarkt voor mensen toegankelijk kan worden gemaakt door sociale koop, maatschappelijk gebonden eigendom en andere financieringsvormen. Na de zomer maakt het college hiervoor plannen bekend.”

Toegankelijk voor iedereen

Iedereen kan zich inschrijven voor een woning in Geins, maar AM richt zich vooral op de middeninkomens. “We zullen deze woningen zoveel mogelijk toewijzen aan mensen die kunnen aantonen dat ze een bruto jaarinkomen hebben tot maximaal 75.000 euro,” zegt de de woordvoerder van AM. “Hiermee borgen we dat deze woningen aan de beoogde doelgroep ten goede komen.”

Gebruikers van de KoopStartregeling krijgen niet te maken met extra rentelasten aangezien de regeling een korting betreft en niet een lening. “Daarmee zijn de maandlasten voor een KoopStartwoning lager dan normaal en dus aantrekkelijk voor een grote doelgroep starters die opzoek is naar een koopwoning.”

De voorverkoop voor de woningen is maandag van start gegaan. Hoeveel mensen zich inmiddels hebben aangemeld, is nog niet duidelijk. “De verwachting is dat er veel vraag en animo is naar deze woningen,” aldus de woordvoerder.