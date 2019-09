Kopers verliezen rechtszaak tegen openbreken koopcontract

De rechtbank in Amsterdam stelt dat woningcorporatie De Alliantie geen fouten heeft begaan bij het intrekken van de verkoop van 37 woningen in Buiksloterham. Beeld ANP

Dit stelt de Amsterdamse rechtbank. De meervoudige kamer wees in het afgelopen week gevelde vonnis alle eisen van de kopers, die de rechtszaak tegen De Alliantie hadden aangespannen, van de hand.

De kopers meenden dat De Alliantie hen beter moest informeren en waarschuwen voor risico’s. Zij verwachtten dat de vergunningen tijdig rond zouden zijn en kochten eind 2015 en begin 2016 hun nog te bouwen appartement in Noord, zonder een eigen makelaar in te schakelen.

‘Opschortende voorwaarden’

In het najaar van 2016 beschikte De Alliantie nog niet over een onherroepelijke omgevingsvergunning, blies het bouwproject Kaai01-B15 af en ontbond de verkopen. Aanleiding was dat een bedrijf, de firma Wegter, tegen de omgevingsvergunning procedeerde. Het bedrijf was tegen het nieuwe bestemmingsplan dat woningbouw moest toestaan, waardoor er strengere milieu-eisen kwamen. Ook was de grond nog niet bouwrijp, hetgeen eveneens tot de “opschortende voorwaarden” behoorde.

Eind 2016 bepaalde de gemeenteraad dat woningbouw op deze locatie wel weer mocht, wat de Raad van State in 2017 bevestigde. Daardoor kan De Alliantie dezelfde woningen opnieuw verkopen, tegen hogere prijzen.

Kopers vinden dit onverteerbaar. Ze wilden met de rechtszaak bereiken dat de nog te bouwen appartementen alsnog aan hen geleverd worden tegen oude prijzen met een geringe kostenopslag. Als dat niet kon eisten ze schadevergoeding.

Voldoende gewaarschuwd

Volgens rechter Ritsaert Mulderije zijn de kopers echter niet onjuist geïnformeerd. Uit e-mails van De Alliantie en makelaar Hallie & Van Klooster Makelaardij aan kopers blijkt volgens hem dat die voldoende gewaarschuwd waren. Ze werden tijdig gewezen op risico’s en vertragingen. Het koopcontract bepaalde dat de koop niet door zou gaan als de de papieren voor de nieuwbouw niet rond kwamen.

Mochten de kopers onvoldoende begrepen hebben wat de betekenis van de ‘opschortende werking’ was, dan is het volgens de rechter hun eigen verantwoordelijkheid het uit te zoeken. Hij verwijst naar uitspraken van de kopers zelf: “Zoals eisers hebben benadrukt, is het kopen van een woning een life-event, waarmee ingrijpende beslissingen gepaard gaan.” Van een speciale positie die de corporatie volgens de kopers inneemt, wil de rechter ook niets weten. Hij beschouwt deze verkoop gewoon als andere woningtransacties.

Advocaat Jan van der Grinten van Kennedy Van der Laan stelt namens De Alliantie dat de crux in de zaak de “opschortende voorwaarden” in het koopcontract betreft. Deze voorwaarden zijn volgens hem heel gebruikelijk.

De kopers en hun advocaat, De Koning Vergouwen Advocaten, hadden zondag nog geen reactie beschikbaar.