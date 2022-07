Koosjer restaurant HaCarmel sluit na 22 jaar definitief zijn deuren: ‘Met pijn in het hart’

Het Joodse restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg gaat definitief dicht. Beeld Koen van Weel/ANP

‘Ondanks de enorme behoefte om HaCarmel voort te zetten voor mijn vader, voor Amsterdam en de Joodse gemeente, valt dit mij helaas zwaarder dan verwacht.’ Dit schrijft de zoon van de onlangs overleden eigenaar Sami Bar-on in de aankondiging van de sluiting van het koosjere restaurant in Zuid.

Daniel Bar-on zou het stokje van zijn vader overnemen, maar heeft met ‘pijn in het hart besloten om de zaak definitief te sluiten.’ ‘Iedere dag komen er gasten binnen die al eerder hier zijn geweest en die nu vragen of de lieve meneer van de laatste keer hier nog werkt. Iedere dag zijn er gasten die vragen of ik de eigenaar ben, wat niet zo voelt omdat dit 22 jaar de zaak van mijn vader was,’ schrijft hij op Instagram en Facebook.

Het verlies is te pijnlijk. “Alles herinnert mij aan hem,” zegt Daniel Bar-on. Het koosjere restaurant aan de Amstelveenseweg was vaak doelwit van bedreigingen en vernielingen, maar dit heeft volgens Daniel juist niet meegespeeld in zijn beslissing. “Ik ben zelf ook vader geworden, recentelijk weer. Na het overlijden van mijn vader heb ik geleerd dat gezondheid, geluk en liefde bovenaan staan. Met die overwegingen heb ik hiertoe besloten.” De familie Bar-on gaat zich richten op haar cateringbedrijf, dat wel blijft voortbestaan.

Bedreigingen

De berichten over bedreigingen aan het adres van HaCarmel zijn niet op een hand te tellen. In april kreeg een 18-jarige Amsterdammer een werkstraf nadat hij 31 keer naar het restaurant had gebeld om de eigenaren uit te schelden en te intimideren met antisemitische uitspraken. Enkele maanden eerder werd geprobeerd brand te stichten in het restaurant. In 2020 werd een nepbom gevonden voor de deur.

Oprichter Sami Bar-on overleed in 2021 op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van een herseninfarct. De talloze aanvallen op zijn restaurant grepen wijlen Bar-on zeer aan, vertelde zijn zoon toen aan Het Parool. “Mijn vader was een maler. De incidenten maakten hem kwaad en hielden hem nachten wakker. Hij had er stress van. En toen het coronaverhaal erbij kwam, werd die stress niet minder.”