Koosjer restaurant HaCarmel opnieuw belaagd

Onze client, de eigenaar van Restaurant #HaCarmel, heeft ons verzocht contact te zoeken met de burgemeester van Amsterdam n.a.v. de 2e belaging van hun restaurant in korte tijd. Het restaurant wil met spoed permanente politie- en camerabewaking. — Loonstein Advocaten (@LoonAdvocaten) 3 januari 2018

Aangifte van het vandalisme doet hij ook niet. "Dat is zonde van mijn tijd. Ik zit dan een paar uur op het politiebureau. Daar heb ik toch geen tijd voor."



Moedeloos

Hij wordt er zo langzamerhand moedeloos van. "Maar ik ben niet bang. Wel kwaad op justitie dat er nu weinig gebeurt. Die man die mijn ruiten heeft ingegooid, is kort na het incident alweer vrijgelaten."



Barons restaurant wordt vaker getroffen door vandalisme, vertelt Baron. "Wekelijks wordt er tegen mijn ramen gespuugd. Nee, ik weet niet wie de mensen zijn die dat doen. Ik krijg daarnaast ook vaak anonieme telefoontjes. Dan wordt er 'Palestina vrij' geroepen of 'Allah Akbar'. Ze blijven soms bellen maar dan gooi ik gewoon steeds weer de telefoon neer."



Baron laat de smurrie op zijn zaak voorlopig zitten. Als een gebaar. Hoe zijn klanten daarop reageren? "Ach, wat moeten ze zeggen?"



Saleh A.

HaCarmel werd 7 december nog vernield. De 29-jarige Palestijn Saleh A., die in Damascus is geboren en met een tijdelijke verblijfstatus in Amsterdam woont, sloeg met een knuppel de ruiten van zijn restaurant in. Agenten besproeiden de man met pepperspray en voerden hem af.



De zaak werd de dagen erop bezocht door verschillende politici en de Israelische ambassadeur. Er kwamen steunbetuigingen en bossen bloemen binnen. HaCarmel is een van de weinig koosjere restaurants in de stad met herkenbare Hebreeuwse belettering.



Geen terreur

Het Openbaar Ministerie besloot A. alleen te vervolgen voor diefstal van een vlag en vernieling, niet voor terreur. "Inbraak noemen ze het. Inbraak! Dat is toch belachelijk," zegt Baron.



De rechtbank gelastte vorige maand wel dat de psyche van A. nader moet worden onderzocht.