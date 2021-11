Koosjer restaurant HaCarmel opnieuw bedreigd

Restaurant HaCarmel was het doelwit van meerdere bedreigingen. Beeld AP

Dat meldt zijn advocaat Herman Loonstein. “Het gebeurt langdurig, frequent en wat er wordt gezegd is ernstig. Heel zorgwekkend.”

Meerdere keren is Daniël Bar-on, een van de eigenaren, sinds juni gebeld door een anonieme beller. Aan de andere kant van de lijn klinkt een schreeuwende man die de restauranthouder uitscheldt en bedreigt. Het gaat om uitingen als ‘kankerjoden, Hitler heeft jullie niet verbrand of doodgemaakt’ of ook regelrechte bedreigingen zoals ‘ik brand jouw zaak af’, bevestigt Loonstein wat De Telegraaf hierover schreef op basis van een ingezien politiedocument.

De telefoontjes komen telkens van dezelfde persoon. De restauranthouder blokkeerde al anonieme nummers, maar de man bleef bellen, ditmaal zonder afgeschermd nummer.

Aangifte

Bar-on stapte naar de politie om melding te maken van de bedreigingen, in eerste instantie werd er alleen een klacht van ‘belediging’ geregistreerd. Dat vindt de advocaat bizar. “Er is wel heel formeel mee omgegaan, het verdient absoluut een andere aanpak. Het is gewoon een bedreiging en daarnaast antisemitisch van aard.” De aangifte had volgens hem dan ook als bedreiging opgenomen moeten worden.

De politie heeft de zaak inmiddels voor zowel ‘bedreiging als belediging’ geregistreerd, deze ligt nu bij het OM. Dit vindt Loonstein een goed teken, al is hij niet te spreken over de manier waarop er vanaf het begin door de politie mee is omgegaan. Ook bij eerdere aanvallen op het restaurant is volgens de advocaat de ernst van de situatie onderschat. Hij hoopt dat de politie aangiftes als deze voortaan anders behandelt.

Restaurant HaCarmel is meerdere keren doelwit geweest van bedreigingen en vernielingen. De 32-jarige Syriër Saleh A. is inmiddels veroordeeld wegens vernieling van en opzettelijke brandstichting in het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in mei vorig jaar. In januari 2020 werd voor de deur van HaCarmel een verdacht pakket aangetroffen, dat later een nepbom bleek te zijn. De zaak is tevens meerdere keren beklad.