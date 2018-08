Koos dichter Bredero zelf zijn 'ellendich lot'?

Over het leven van Bredero is vrij weinig bekend. Van Stipriaan komt onder meer tot zijn conclusie op basis van Bredero's eigen werk en een analyse van lofdichten die na zijn dood zijn verschenen. ­Bredero staat vooral bekend vanwege de luchtigheid in zijn werk, maar zijn tijdgenoten suggereren een verbitterd levenseinde.



Wanhopig gedicht

In 1618 heeft Bredero een vrijage met de jonge wees Magdalena Stockmans. Er is echter een rivaal: de oudere en rijkere Isaac van der Voort. Bredero kan zich er niet bij neerleggen dat Magdalena besluit met hem te trouwen.



Als ze met Van der Voort is getrouwd, stuurt Bredero haar een wanhopig ­gedicht waarin hij zich 'd'aldderdroeffste man' noemt die ooit geleefd heeft. Daarna begint hij aan het toneelstuk Angeniet, waarin hij in de laatste pagina's zinspeelt op zelfmoord als 'ellendich lot'.



Dat toneelstuk voltooit hij niet, het wordt na zijn dood afgemaakt door Jan Janszoon Starter, die benadrukt dat het werk autobiografisch is. Ook voert hij de geest van Bredero op, die laat weten in de dood eindelijk 'groote rust voor mijn ghemoedt' te hebben gevonden.



Donderdag is het 400 jaar geleden dat Gerbrandt Adriaenszoon Bredero op 33-jarige leeftijd stierf.